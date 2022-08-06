https://ria.ru/20220806/koronavirus-1807705558.html
В Москве за сутки госпитализировали 371 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 371 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 371 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 5 997 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:16
2022-08-06T11:16
2022-08-06T11:16
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5 997 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5 997, госпитализированы 371 человек, выздоровело 3 803 человека, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 6 149 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 852 583 случая коронавируса, выздоровели 2 633 804 человек, умерли 44 546 человека.
https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 371 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 5997 случаев COVID-19, выздоровели 3803 человека