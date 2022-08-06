https://ria.ru/20220806/kitay-1807691439.html

Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД

Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022

Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД

Китай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право и нормы международных отношений, заявил в пятницу... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:54

2022-08-06T08:54

2022-08-06T08:54

в мире

китай

сша

тайвань

оон

мид кнр

визит пелоси на тайвань

ван и (политик)

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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право и нормы международных отношений, заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене."Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, сдерживать попытки США использовать Тайвань для контроля над Китаем и разрушим иллюзию руководства Тайваня относительно того, что они могут полагаться на США в стремлении к независимости. В то же время мы также соблюдаем международное право и основные нормы международных отношений, и особенно важнейшее международное право о невмешательстве во внутренние дела, закрепленное в Уставе ООН", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит внешнеполитическое ведомство Китая.По его словам, "если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами"."Мы не можем позволить подобного, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить такого и не дать прогрессу человеческой цивилизации пойти вспять", - указал он.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220805/kitay-1807472240.html

https://ria.ru/20220806/svyaz-1807680935.html

китай

сша

тайвань

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, тайвань, оон, мид кнр, визит пелоси на тайвань, ван и (политик), си цзиньпин