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Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022
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Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД
Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022
Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД
Китай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право и нормы международных отношений, заявил в пятницу... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:54
2022-08-06T08:54
в мире
китай
сша
тайвань
оон
мид кнр
визит пелоси на тайвань
ван и (политик)
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право и нормы международных отношений, заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене."Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, сдерживать попытки США использовать Тайвань для контроля над Китаем и разрушим иллюзию руководства Тайваня относительно того, что они могут полагаться на США в стремлении к независимости. В то же время мы также соблюдаем международное право и основные нормы международных отношений, и особенно важнейшее международное право о невмешательстве во внутренние дела, закрепленное в Уставе ООН", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит внешнеполитическое ведомство Китая.По его словам, "если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами"."Мы не можем позволить подобного, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить такого и не дать прогрессу человеческой цивилизации пойти вспять", - указал он.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220805/kitay-1807472240.html
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в мире, китай, сша, тайвань, оон, мид кнр, визит пелоси на тайвань, ван и (политик), си цзиньпин
08:54 06.08.2022
 
Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право и нормы международных отношений, заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.
"Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, сдерживать попытки США использовать Тайвань для контроля над Китаем и разрушим иллюзию руководства Тайваня относительно того, что они могут полагаться на США в стремлении к независимости. В то же время мы также соблюдаем международное право и основные нормы международных отношений, и особенно важнейшее международное право о невмешательстве во внутренние дела, закрепленное в Уставе ООН", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит внешнеполитическое ведомство Китая.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 12:52
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
По его словам, "если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами".
"Мы не можем позволить подобного, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить такого и не дать прогрессу человеческой цивилизации пойти вспять", - указал он.
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
04:25
СМИ: китайские военные игнорируют попытки США связаться с ними
 
В миреКитайСШАТайваньООНМИД КНРВизит Пелоси на ТайваньВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
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