https://ria.ru/20220806/katastrofa-1807677692.html

Немцам предрекли финансовую катастрофу

Немцам предрекли финансовую катастрофу - РИА Новости, 06.08.2022

Немцам предрекли финансовую катастрофу

Жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности, пишет немецкий журнал Compact. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T02:31

2022-08-06T02:31

2022-08-06T18:28

германия

природный газ

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности, пишет немецкий журнал Compact.Дело в том, что компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ более чем на 100 процентов. До сих пор газ стоил 7,87 цента за киловатт-час, а теперь RheinEnergie намерена повысить эту сумму до 18,3 цента — более чем в два раза.В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением десять тысяч киловатт-часов это означает, что расходы, которые сейчас составляют 960 евро, возрастут до более чем двух тысяч. Это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных людей, но и у тех, кто зарабатывает нормально, утверждает издание.Кроме того, для поддержки газовых импортеров с октября с потребителей по всей Германии начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек может составить за год трехзначную сумму. Механизм направлен на то, чтобы поставщики газа могли продолжать работу, не опасаясь банкротства из-за высоких закупочных цен.Издание DWN, в свою очередь, полагает, что нынешний энергетический кризис станет "сокрушительным приговором" для будущего немецкой экономики. Депутат бундестага, бывший лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт призвала Берлин прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку Германия не выживет без российских энергоносителей.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Из-за этого Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.

https://ria.ru/20220803/katastrofa-1806824720.html

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германия, природный газ, россия, в мире