https://ria.ru/20220806/karta-1807726770.html

Производитель из Москвы модернизировал POS-терминалы для приема карт "Мир"

Производитель из Москвы модернизировал POS-терминалы для приема карт "Мир" - РИА Новости, 06.08.2022

Производитель из Москвы модернизировал POS-терминалы для приема карт "Мир"

Московский производитель POS-терминалов и валидаторов модернизировал оборудование для поддержки платежной системы "Мир", сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:22

2022-08-06T14:22

2022-08-06T14:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Московский производитель POS-терминалов и валидаторов модернизировал оборудование для поддержки платежной системы "Мир", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Сегодня бесконтактные платежи являются одним из самых популярных и удобных методов оплаты. Для производителей терминалов и валидаторов стало крайне важно соответствовать требованиям Национальной системы платежных карт (НСПК), обеспечивающей обработку всех транзакций по банковским картам в РФ. Так, один из столичных производителей POS-терминалов и валидаторов прошел дополнительную сертификацию и модернизировал оборудование для поддержки платежной системы "Мир". Основное изменение состоит в приеме банковских карт, срок действия которых истек после февраля 2022 года. Таким образом банки смогут оптимизировать затраты на замену карт", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.POS-терминалы и валидаторы Vendotek ежедневно обрабатывают более миллиона транзакций. Сегодня в России и за рубежом работает более 110 тысяч устройств производителя."В 2022 году НСПК стала основной платежной системой России, которая принимает и обеспечивает процессинг по всем видам платежных карт в стране, включая зарубежные. POS-терминалы и валидаторы Vendotek, в соответствии с новыми директивами, модернизированы для приема карт с истекшими сроками действия. Благодаря картам "Мир" наша страна обеспечила импортозамещение, поэтому безналичная оплата сегодня, как и раньше, принимается на всей территории РФ", – сказал гендиректор ГК "Терминальные Технологии" Игорь Сухоставский.Группа компаний "Терминальные Технологии", входящая в состав "Сервисного центра Транстелематика", – ведущий столичный разработчик, производитель и экспортер POS-терминалов для вендинга и валидаторов для транспорта. Предприятие основано в 2004 году.

https://ria.ru/20220806/karta-1807719189.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, технологии, москва