Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине
Кадыров сообщил, что поговорил с Путиным о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения специально военной операции на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, где обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
"Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе. Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет. Президент высоко оценил их боевые заслуги в ходе проведения СВО и подчеркнул их вклад в освобождение Луганской Народной Республики", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что заверил Путина в том, что команда первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова готова "выполнить любой его приказ в любой точке земного шара".