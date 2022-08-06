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Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине - РИА Новости, 06.08.2022
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Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине
Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине - РИА Новости, 06.08.2022
Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения специально военной... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:09
2022-08-06T14:09
россия
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения специально военной операции на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, где обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни."Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе. Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет. Президент высоко оценил их боевые заслуги в ходе проведения СВО и подчеркнул их вклад в освобождение Луганской Народной Республики", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что заверил Путина в том, что команда первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова готова "выполнить любой его приказ в любой точке земного шара".
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), донбасс
14:09 06.08.2022
 
Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине

Кадыров сообщил, что поговорил с Путиным о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения специально военной операции на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, где обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
"Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе. Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет. Президент высоко оценил их боевые заслуги в ходе проведения СВО и подчеркнул их вклад в освобождение Луганской Народной Республики", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что заверил Путина в том, что команда первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова готова "выполнить любой его приказ в любой точке земного шара".
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 13:46Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне
 
РоссияВладимир ПутинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Донбасс
 
 
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