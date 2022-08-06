https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807724785.html

Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине

Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине - РИА Новости, 06.08.2022

Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения специально военной... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:09

2022-08-06T14:09

2022-08-06T14:09

россия

владимир путин

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

донбасс

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ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения специально военной операции на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, где обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни."Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе. Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет. Президент высоко оценил их боевые заслуги в ходе проведения СВО и подчеркнул их вклад в освобождение Луганской Народной Республики", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что заверил Путина в том, что команда первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова готова "выполнить любой его приказ в любой точке земного шара".

https://ria.ru/20220803/spetsnaz-1806924767.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), донбасс