https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807672289.html

Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи

Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи - РИА Новости, 06.08.2022

Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T01:07

2022-08-06T01:07

2022-08-06T01:07

политика

мевлют чавушоглу

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

турция

россия

рамзан кадыров

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.Переговоры президентов двух стран прошли в пятницу в Сочи. Беседа длилась более четырех часов."Во время переговоров с глазу на глаз Владимира Владимировича Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана я познакомился лично с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, Чавушоглу выразил надежду, что эта встреча положит начало дальнейшего налаживания контактов."Я согласился с министром иностранных дел Турции и отметил также, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний. В конце встречи высокие гости пригласили меня посетить Турцию, в ходе визита которой мы смогли бы обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе и экономические. Конечно же, я принял приглашение", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220805/razvitie-1807644733.html

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политика, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, турция, россия, рамзан кадыров, владимир путин