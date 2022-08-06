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Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи - РИА Новости, 06.08.2022
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Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи
Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи - РИА Новости, 06.08.2022
Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T01:07
2022-08-06T01:07
политика
мевлют чавушоглу
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
турция
россия
рамзан кадыров
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.Переговоры президентов двух стран прошли в пятницу в Сочи. Беседа длилась более четырех часов."Во время переговоров с глазу на глаз Владимира Владимировича Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана я познакомился лично с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, Чавушоглу выразил надежду, что эта встреча положит начало дальнейшего налаживания контактов."Я согласился с министром иностранных дел Турции и отметил также, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний. В конце встречи высокие гости пригласили меня посетить Турцию, в ходе визита которой мы смогли бы обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе и экономические. Конечно же, я принял приглашение", - добавил Кадыров.
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политика, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, турция, россия, рамзан кадыров, владимир путин
01:07 06.08.2022
 
Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи

Кадыров сообщил о встрече с главой МИД Турции во время переговоров Путина и Эрдогана

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Переговоры президентов двух стран прошли в пятницу в Сочи. Беседа длилась более четырех часов.
"Во время переговоров с глазу на глаз Владимира Владимировича Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана я познакомился лично с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, Чавушоглу выразил надежду, что эта встреча положит начало дальнейшего налаживания контактов.
"Я согласился с министром иностранных дел Турции и отметил также, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний. В конце встречи высокие гости пригласили меня посетить Турцию, в ходе визита которой мы смогли бы обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе и экономические. Конечно же, я принял приглашение", - добавил Кадыров.
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ПолитикаМевлют ЧавушоглуРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданТурцияРоссияРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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