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ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле

ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 06.08.2022

ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, в результате которого были ранены 22... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:50

2022-08-06T19:50

2022-08-06T19:50

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кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, в результате которого были ранены 22 человека, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление группировки.Взрыв прогремел в субботу на западе столицы Афганистана, сообщили ранее источники РИА Новости. Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил в Twitter, что жертвами происшествия стали двое, еще 22 человека пострадали.* Террористическая организация, запрещена в России

кабул (город)

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в мире, кабул (город), афганистан