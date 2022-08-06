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ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 06.08.2022
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ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле
ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 06.08.2022
ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, в результате которого были ранены 22... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:50
2022-08-06T19:50
в мире
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, в результате которого были ранены 22 человека, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление группировки.Взрыв прогремел в субботу на западе столицы Афганистана, сообщили ранее источники РИА Новости. Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил в Twitter, что жертвами происшествия стали двое, еще 22 человека пострадали.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), афганистан
19:50 06.08.2022
 
ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле

Исламское Государство* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiНа улице Кабула после ракетного обстрела
На улице Кабула после ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
На улице Кабула после ракетного обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, в результате которого были ранены 22 человека, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление группировки.
Взрыв прогремел в субботу на западе столицы Афганистана, сообщили ранее источники РИА Новости. Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил в Twitter, что жертвами происшествия стали двое, еще 22 человека пострадали.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
В миреКабул (город)Афганистан
 
 
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