https://ria.ru/20220806/izyum-1807731147.html
В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России"
В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России" - РИА Новости, 06.08.2022
В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России"
Почти 14 тыс человек получили помощь в гуманитарном центре "Единой России" в Изюме за месяц, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:02
2022-08-06T15:02
2022-08-06T15:02
изюм (город)
единая россия
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти 14 тыс человек получили помощь в гуманитарном центре "Единой России" в Изюме за месяц, сообщили в пресс-службе партии."Почти 14 тысяч человек получили помощь в гумцентре "Единой России" в Изюме за месяц. В общей сложности в Изюмский район партия доставила свыше 150 тонн гумпомощи", - сказано в сообщении.Отмечается, что волонтеры центра помощи "Единой России" также регулярно выезжают в села Изюмского района – девять населенных пунктов уже посетили. Жителям выдают детское питание, косметику, средства гигиены и бытовую химию.
https://ria.ru/20220802/kherson-1806593323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
изюм (город), единая россия, в мире
В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России"
В Изюме за месяц почти 14 тысяч человек получили помощь в гумцентре "Единой России"