https://ria.ru/20220806/izyum-1807731147.html

В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России"

В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России" - РИА Новости, 06.08.2022

В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России"

Почти 14 тыс человек получили помощь в гуманитарном центре "Единой России" в Изюме за месяц, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:02

2022-08-06T15:02

2022-08-06T15:02

изюм (город)

единая россия

в мире

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти 14 тыс человек получили помощь в гуманитарном центре "Единой России" в Изюме за месяц, сообщили в пресс-службе партии."Почти 14 тысяч человек получили помощь в гумцентре "Единой России" в Изюме за месяц. В общей сложности в Изюмский район партия доставила свыше 150 тонн гумпомощи", - сказано в сообщении.Отмечается, что волонтеры центра помощи "Единой России" также регулярно выезжают в села Изюмского района – девять населенных пунктов уже посетили. Жителям выдают детское питание, косметику, средства гигиены и бытовую химию.

https://ria.ru/20220802/kherson-1806593323.html

изюм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

изюм (город), единая россия, в мире