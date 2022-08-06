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В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России" - РИА Новости, 06.08.2022
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В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России"
В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России" - РИА Новости, 06.08.2022
В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России"
Почти 14 тыс человек получили помощь в гуманитарном центре "Единой России" в Изюме за месяц, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:02
2022-08-06T15:02
изюм (город)
единая россия
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти 14 тыс человек получили помощь в гуманитарном центре "Единой России" в Изюме за месяц, сообщили в пресс-службе партии."Почти 14 тысяч человек получили помощь в гумцентре "Единой России" в Изюме за месяц. В общей сложности в Изюмский район партия доставила свыше 150 тонн гумпомощи", - сказано в сообщении.Отмечается, что волонтеры центра помощи "Единой России" также регулярно выезжают в села Изюмского района – девять населенных пунктов уже посетили. Жителям выдают детское питание, косметику, средства гигиены и бытовую химию.
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изюм (город), единая россия, в мире
15:02 06.08.2022
 
В Изюме почти 14 тысяч человек получили помощь от "Единой России"

В Изюме за месяц почти 14 тысяч человек получили помощь в гумцентре "Единой России"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в городе Изюм
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти 14 тыс человек получили помощь в гуманитарном центре "Единой России" в Изюме за месяц, сообщили в пресс-службе партии.
"Почти 14 тысяч человек получили помощь в гумцентре "Единой России" в Изюме за месяц. В общей сложности в Изюмский район партия доставила свыше 150 тонн гумпомощи", - сказано в сообщении.
Отмечается, что волонтеры центра помощи "Единой России" также регулярно выезжают в села Изюмского района – девять населенных пунктов уже посетили. Жителям выдают детское питание, косметику, средства гигиены и бытовую химию.
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