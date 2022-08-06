https://ria.ru/20220806/izrail-1807791439.html

Министр обороны Израиля поручил продолжать действия в Газе

Министр обороны Израиля поручил продолжать действия в Газе - РИА Новости, 06.08.2022

Министр обороны Израиля поручил продолжать действия в Газе

Министр обороны Израиля Бени Ганц провел очередную оценку ситуации с участием руководителей силовых структур и поручил оборонным ведомствам продолжать... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T22:25

2022-08-06T22:25

2022-08-06T22:25

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

бени ганц

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц провел очередную оценку ситуации с участием руководителей силовых структур и поручил оборонным ведомствам продолжать оперативные действия, сосредоточив усилия на секторе Газа и Западном берегу, сообщила пресс-служба минобороны."Министр Ганц поручил оборонным ведомствам продолжить свои оперативные действия, сосредоточив внимание на Газе, а также в Иудее и Самарии. Министр Ганц приветствовал усилия израильских сил безопасности и стойкость израильских южных общин", - говорится в сообщении.В заседании приняли участие начальник генштаба армии Авив Кохави, руководитель армейской разведки, главы спецслужб и другие высокопоставленные силовики.Ранее Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме", такое заявление глава оборонного ведомства сделал во время посещения батареи ПРО "Железный купол".Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны, звучат сигналы воздушной тревоги.

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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, бени ганц, сектор газа