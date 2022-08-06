Министр обороны Израиля поручил продолжать действия в Газе
Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил продолжать действия в Газе и на Западном берегу
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц провел очередную оценку ситуации с участием руководителей силовых структур и поручил оборонным ведомствам продолжать оперативные действия, сосредоточив усилия на секторе Газа и Западном берегу, сообщила пресс-служба минобороны.
"Министр Ганц поручил оборонным ведомствам продолжить свои оперативные действия, сосредоточив внимание на Газе, а также в Иудее и Самарии. Министр Ганц приветствовал усилия израильских сил безопасности и стойкость израильских южных общин", - говорится в сообщении.
В заседании приняли участие начальник генштаба армии Авив Кохави, руководитель армейской разведки, главы спецслужб и другие высокопоставленные силовики.
Ранее Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме", такое заявление глава оборонного ведомства сделал во время посещения батареи ПРО "Железный купол".
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны, звучат сигналы воздушной тревоги.