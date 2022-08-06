Рейтинг@Mail.ru
ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/izrail-1807781961.html
ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе
ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 06.08.2022
ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе
Лига арабских государств и ряд арабских стран выступили в субботу с осуждением военной операции Израиля в секторе Газа. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:12
2022-08-06T21:15
в мире
израиль
тель-авив
йемен
исламский джихад
лига арабских государств
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72b0f7a9f376b262521547dbd10938f.jpg
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Лига арабских государств и ряд арабских стран выступили в субботу с осуждением военной операции Израиля в секторе Газа.Генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абу аль-Гейт осудил военную операцию Израиля и призвал немедленно остановить ее, возложив ответственность за все последствия на Тель-Авив. "Генсек призывает международное сообщество и все стороны, имеющие влияние, вмешаться и остановить операцию. Ее продолжение может привести к эскалации, опасные последствия которой не может предсказать никто", - говорится в заявлении представителя ЛАГ Гамаля Рушди.Абу аль-Гейт также отметил плачевное состояние системы здравоохранения в секторе, что в свою очередь также ухудшает ситуацию.С осуждением операции и поддержкой палестинцев выступил МИД Йемена. В заявлении, цитируемом агентством SABA, ведомство призвало международное сообщество не допускать преступлений в отношении палестинцев.МИД Алжира, Ирака, Иордании, Кувейта и Туниса в своих заявлениях также призвали международное сообщество вмешаться и остановить операцию Израиля.Иракский МИД подчеркнул, что "используемый Израилем язык насилия создает атмосферу еще большей напряженности".Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807757838.html
https://ria.ru/20220806/gaza-1807744277.html
израиль
тель-авив
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0caedbdad61b558704d6bd9cdfd35dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, йемен, исламский джихад, лига арабских государств, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
21:12 06.08.2022 (обновлено: 21:15 06.08.2022)
 
ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе

ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе и призвали остановить ее

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Лига арабских государств и ряд арабских стран выступили в субботу с осуждением военной операции Израиля в секторе Газа.
Генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абу аль-Гейт осудил военную операцию Израиля и призвал немедленно остановить ее, возложив ответственность за все последствия на Тель-Авив. "Генсек призывает международное сообщество и все стороны, имеющие влияние, вмешаться и остановить операцию. Ее продолжение может привести к эскалации, опасные последствия которой не может предсказать никто", - говорится в заявлении представителя ЛАГ Гамаля Рушди.
Израиль - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 17:57
В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме
Абу аль-Гейт также отметил плачевное состояние системы здравоохранения в секторе, что в свою очередь также ухудшает ситуацию.
С осуждением операции и поддержкой палестинцев выступил МИД Йемена. В заявлении, цитируемом агентством SABA, ведомство призвало международное сообщество не допускать преступлений в отношении палестинцев.
МИД Алжира, Ирака, Иордании, Кувейта и Туниса в своих заявлениях также призвали международное сообщество вмешаться и остановить операцию Израиля.
Иракский МИД подчеркнул, что "используемый Израилем язык насилия создает атмосферу еще большей напряженности".
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 16:13
Из-за ударов Израиля по сектору Газа не менее 15 человек погибли
 
В миреИзраильТель-АвивЙеменИсламский джихадЛига арабских государствОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала