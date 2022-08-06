21:12 06.08.2022 (обновлено: 21:15 06.08.2022)
ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе
ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе и призвали остановить ее
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Лига арабских государств и ряд арабских стран выступили в субботу с осуждением военной операции Израиля в секторе Газа.
Генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абу аль-Гейт осудил военную операцию Израиля и призвал немедленно остановить ее, возложив ответственность за все последствия на Тель-Авив. "Генсек призывает международное сообщество и все стороны, имеющие влияние, вмешаться и остановить операцию. Ее продолжение может привести к эскалации, опасные последствия которой не может предсказать никто", - говорится в заявлении представителя ЛАГ Гамаля Рушди.
Абу аль-Гейт также отметил плачевное состояние системы здравоохранения в секторе, что в свою очередь также ухудшает ситуацию.
С осуждением операции и поддержкой палестинцев выступил МИД Йемена. В заявлении, цитируемом агентством SABA, ведомство призвало международное сообщество не допускать преступлений в отношении палестинцев.
Иракский МИД подчеркнул, что "используемый Израилем язык насилия создает атмосферу еще большей напряженности".
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.