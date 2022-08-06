https://ria.ru/20220806/izrail-1807781961.html

ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе

ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 06.08.2022

ЛАГ и несколько арабских стран осудили операцию Израиля в Газе

Лига арабских государств и ряд арабских стран выступили в субботу с осуждением военной операции Израиля в секторе Газа. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:12

2022-08-06T21:12

2022-08-06T21:15

в мире

израиль

тель-авив

йемен

исламский джихад

лига арабских государств

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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КАИР, 6 авг - РИА Новости. Лига арабских государств и ряд арабских стран выступили в субботу с осуждением военной операции Израиля в секторе Газа.Генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абу аль-Гейт осудил военную операцию Израиля и призвал немедленно остановить ее, возложив ответственность за все последствия на Тель-Авив. "Генсек призывает международное сообщество и все стороны, имеющие влияние, вмешаться и остановить операцию. Ее продолжение может привести к эскалации, опасные последствия которой не может предсказать никто", - говорится в заявлении представителя ЛАГ Гамаля Рушди.Абу аль-Гейт также отметил плачевное состояние системы здравоохранения в секторе, что в свою очередь также ухудшает ситуацию.С осуждением операции и поддержкой палестинцев выступил МИД Йемена. В заявлении, цитируемом агентством SABA, ведомство призвало международное сообщество не допускать преступлений в отношении палестинцев.МИД Алжира, Ирака, Иордании, Кувейта и Туниса в своих заявлениях также призвали международное сообщество вмешаться и остановить операцию Израиля.Иракский МИД подчеркнул, что "используемый Израилем язык насилия создает атмосферу еще большей напряженности".Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807757838.html

https://ria.ru/20220806/gaza-1807744277.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тель-авив, йемен, исламский джихад, лига арабских государств, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа