https://ria.ru/20220806/izrail-1807777902.html

Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения

Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения - РИА Новости, 06.08.2022

Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения

Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа с начала операции "Рассвет", сообщила пресс-служба скорой помощи "Маген... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:47

2022-08-06T20:47

2022-08-06T20:50

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа с начала операции "Рассвет", сообщила пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом"."С начала операции "Рассвет" и бригады скорой помощи, которые оставались в состоянии повышенной готовности, оказали помощь 21 пациенту: у двух легкие осколочные ранения, 13 с легкими травмами, полученными при перемещении в укрытие, и у 6 стрессовые симптомы", - говорится в сообщении.Ещё нескольким пострадавшим с лёгкими травмами была оказана помощь на месте.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807759859.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа