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Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения - РИА Новости, 06.08.2022
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Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения
Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения - РИА Новости, 06.08.2022
Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения
Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа с начала операции "Рассвет", сообщила пресс-служба скорой помощи "Маген... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:47
2022-08-06T20:50
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа с начала операции "Рассвет", сообщила пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом"."С начала операции "Рассвет" и бригады скорой помощи, которые оставались в состоянии повышенной готовности, оказали помощь 21 пациенту: у двух легкие осколочные ранения, 13 с легкими травмами, полученными при перемещении в укрытие, и у 6 стрессовые симптомы", - говорится в сообщении.Ещё нескольким пострадавшим с лёгкими травмами была оказана помощь на месте.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807759859.html
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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
20:47 06.08.2022 (обновлено: 20:50 06.08.2022)
 
Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения

При обстрелах Израиля из сектора Газа два человека получили легкие осколочные ранения

© РИА Новости / Андрей СтенинРакеты, выпущенные с территории Газы в сторону Израиля
Ракеты, выпущенные с территории Газы в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
Ракеты, выпущенные с территории Газы в сторону Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа с начала операции "Рассвет", сообщила пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
"С начала операции "Рассвет" и бригады скорой помощи, которые оставались в состоянии повышенной готовности, оказали помощь 21 пациенту: у двух легкие осколочные ранения, 13 с легкими травмами, полученными при перемещении в укрытие, и у 6 стрессовые симптомы", - говорится в сообщении.
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 18:13
В центральном районе Израиля раздались сирены воздушной тревоги
Ещё нескольким пострадавшим с лёгкими травмами была оказана помощь на месте.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
Израиль - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 17:57
В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме
 
В миреИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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