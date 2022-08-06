https://ria.ru/20220806/izrail-1807777902.html
Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения
Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения - РИА Новости, 06.08.2022
Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения
Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа с начала операции "Рассвет", сообщила пресс-служба скорой помощи "Маген... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:47
2022-08-06T20:47
2022-08-06T20:50
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91556/85/915568566_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_0df7a516804ab67cc61a6a68a9c41f14.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа с начала операции "Рассвет", сообщила пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом"."С начала операции "Рассвет" и бригады скорой помощи, которые оставались в состоянии повышенной готовности, оказали помощь 21 пациенту: у двух легкие осколочные ранения, 13 с легкими травмами, полученными при перемещении в укрытие, и у 6 стрессовые симптомы", - говорится в сообщении.Ещё нескольким пострадавшим с лёгкими травмами была оказана помощь на месте.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807759859.html
https://ria.ru/20220806/izrail-1807757838.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91556/85/915568566_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_a59ced58dcd9f03cdf91447612aba677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
20:47 06.08.2022 (обновлено: 20:50 06.08.2022)
Из-за обстрелов из Газы два израильтянина получили ранения
При обстрелах Израиля из сектора Газа два человека получили легкие осколочные ранения