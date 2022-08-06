https://ria.ru/20220806/izrail-1807776054.html

Премьер Израиля проводит оперативное совещание

Премьер Израиля проводит оперативное совещание - РИА Новости, 06.08.2022

Премьер Израиля проводит оперативное совещание

Премьер-министр Израиля Яир Лапид проводит оперативное совещание на фоне операции "Рассвет", сообщила пресс-служба главы правительства. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:35

2022-08-06T20:35

2022-08-06T20:38

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид проводит оперативное совещание на фоне операции "Рассвет", сообщила пресс-служба главы правительства."Премьер-министр Яир Лапид проводит оперативное совещание в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807757838.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа