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В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме - РИА Новости, 06.08.2022
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В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме
В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме - РИА Новости, 06.08.2022
В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме
Министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме", такое... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:57
2022-08-06T17:57
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме", такое заявление глава оборонного ведомства сделал во время посещения батареи ПРО "Железный купол", сообщило минобороны."Наши оперативные действия против виновных в терроризме будут продолжаться и усиливаться", - сказал Ганц, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.Целью операции "Рассвет", которую проводят израильские военные в секторе Газа, министр назвал "устранение угрозы, исходящей от террористической организации "Исламский джихад", и восстановление мира и стабильности на юге Израиля". За сутки противостояния армия, со слов Ганца, уничтожила десятки объектов, используемых группировкой для производства и запуска ракет. Лидеров "Исламского джихада" министр при этом обвинил в том, что они оторваны от палестинского народа и вредят жителям Газы.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны, звучат сигналы воздушной тревоги.
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/konflikt-1807755775.html
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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
17:57 06.08.2022
 
В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме

Глава Минобороны Израиля Ганц: действия против виновных в терроризме будут усиливаться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме", такое заявление глава оборонного ведомства сделал во время посещения батареи ПРО "Железный купол", сообщило минобороны.
"Наши оперативные действия против виновных в терроризме будут продолжаться и усиливаться", - сказал Ганц, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 17:23В мире
Не менее 15 человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа
Целью операции "Рассвет", которую проводят израильские военные в секторе Газа, министр назвал "устранение угрозы, исходящей от террористической организации "Исламский джихад", и восстановление мира и стабильности на юге Израиля". За сутки противостояния армия, со слов Ганца, уничтожила десятки объектов, используемых группировкой для производства и запуска ракет. Лидеров "Исламского джихада" министр при этом обвинил в том, что они оторваны от палестинского народа и вредят жителям Газы.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны, звучат сигналы воздушной тревоги.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 14:10
В Израиле готовятся к недельной операции в секторе Газа, заявили в ЦАХАЛ
 
В миреИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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