В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме
Глава Минобороны Израиля Ганц: действия против виновных в терроризме будут усиливаться
Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме", такое заявление глава оборонного ведомства сделал во время посещения батареи ПРО "Железный купол", сообщило минобороны.
"Наши оперативные действия против виновных в терроризме будут продолжаться и усиливаться", - сказал Ганц, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.
Целью операции "Рассвет", которую проводят израильские военные в секторе Газа, министр назвал "устранение угрозы, исходящей от террористической организации "Исламский джихад", и восстановление мира и стабильности на юге Израиля". За сутки противостояния армия, со слов Ганца, уничтожила десятки объектов, используемых группировкой для производства и запуска ракет. Лидеров "Исламского джихада" министр при этом обвинил в том, что они оторваны от палестинского народа и вредят жителям Газы.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны, звучат сигналы воздушной тревоги.