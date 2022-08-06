https://ria.ru/20220806/izrail-1807757838.html

В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме

В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме - РИА Новости, 06.08.2022

В Израиле заявили об усилении действий против виновных в терроризме

Министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме", такое... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:57

2022-08-06T17:57

2022-08-06T17:57

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал, что армия еврейского государства продолжит и усилит оперативные действия против "виновных в терроризме", такое заявление глава оборонного ведомства сделал во время посещения батареи ПРО "Железный купол", сообщило минобороны."Наши оперативные действия против виновных в терроризме будут продолжаться и усиливаться", - сказал Ганц, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.Целью операции "Рассвет", которую проводят израильские военные в секторе Газа, министр назвал "устранение угрозы, исходящей от террористической организации "Исламский джихад", и восстановление мира и стабильности на юге Израиля". За сутки противостояния армия, со слов Ганца, уничтожила десятки объектов, используемых группировкой для производства и запуска ракет. Лидеров "Исламского джихада" министр при этом обвинил в том, что они оторваны от палестинского народа и вредят жителям Газы.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля, а также в некоторых городах центра страны, звучат сигналы воздушной тревоги.

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/konflikt-1807755775.html

https://ria.ru/20220806/izrail-1807725144.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа