https://ria.ru/20220806/izrail-1807741930.html

В Израиле выпущенная из сектора Газа ракета попала в здание в городе Сдерот

В Израиле выпущенная из сектора Газа ракета попала в здание в городе Сдерот - РИА Новости, 06.08.2022

В Израиле выпущенная из сектора Газа ракета попала в здание в городе Сдерот

Выпущенная палестинскими группировками сектора Газа ракета попала в здание в городе Сдерот, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Израиля. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:05

2022-08-06T16:05

2022-08-06T16:05

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Выпущенная палестинскими группировками сектора Газа ракета попала в здание в городе Сдерот, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Полицейские силы, действующие в настоящее время в городе Сдерот, установили место попадания ракеты в здание. По предварительным данным, пострадавших нет, зданию нанесен ущерб", - говорится в сообщении.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807730142.html

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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа