https://ria.ru/20220806/gretsiya-1807768822.html
Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку
Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку - РИА Новости, 06.08.2022
Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "непростительной ошибкой" прослушивание и слежку за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:19
2022-08-06T19:19
2022-08-06T19:23
в мире
технологии
греция
армения
украина
кириакос мицотакис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:135:2934:1785_1920x0_80_0_0_c9c880f01d258f9e6f6c7b8b5fac6a45.jpg
АФИНЫ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "непростительной ошибкой" прослушивание и слежку за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом Европарламента Никосом Андрулакисом, извинился перед ним и заявил, что не знал о слежке. Такое заявление премьер сделал в воскресном выпуске газеты "То Вима", которая анонсировала выпуск.В Греции развивается политический скандал, связанный с прослушиванием мобильных телефонов оппозиционного политика Андрулакиса и журналиста Танасисоа Кукакиса с помощью программы слежения Predator. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческий Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандалом в США 1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона."Это большая и непростительная ошибка. Я не был об этом проинформирован", - сказал Мицотакис.Газета пишет, что, согласно утверждениям офиса премьера, глава спецслужбы Контолеон никого не уведомил о слежке за политиком."Прослушивание осуществлялось обычными средствами, а не печально известным шпионским программным обеспечением Predator. Оно длилось три месяца и было прервано, когда Андрулакис был избран президентом партии ПАСОК - через два дня после его избрания, сообщили источники, осведомленные в деталях", - пишет газета."Вима" сообщила, что слежка велась по запросу спецслужб Армении и Украины."Слежка, по информации, велась по запросу двух иностранных спецслужбы - Армении и Украины, что само по себе вызывает новые резонные вопросы. Для установления прослушивания требуется разрешение прокурора, которое было получено", - пишет "Вима".
https://ria.ru/20220806/gretsiya-1807762944.html
https://ria.ru/20220504/robles-1786818640.html
греция
армения
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60b908d44141bb55ff3ad359d2afe0c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, греция, армения, украина, кириакос мицотакис
19:19 06.08.2022 (обновлено: 19:23 06.08.2022)
Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку
Мицотакис извинился перед политиком Андрулакисом за слежку и заявил, что не знал о ней
АФИНЫ, 6 авг - РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "непростительной ошибкой" прослушивание и слежку за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом Европарламента Никосом Андрулакисом, извинился перед ним и заявил, что не знал о слежке. Такое заявление премьер сделал
в воскресном выпуске газеты "То Вима", которая анонсировала выпуск.
В Греции
развивается политический скандал, связанный с прослушиванием мобильных телефонов оппозиционного политика Андрулакиса и журналиста Танасисоа Кукакиса с помощью программы слежения Predator. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческий Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандалом в США
1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона
.
"Это большая и непростительная ошибка. Я не был об этом проинформирован", - сказал Мицотакис.
Газета пишет, что, согласно утверждениям офиса премьера, глава спецслужбы Контолеон никого не уведомил о слежке за политиком.
"Я должен извиниться перед Никосом Андрулакисом... Я не знал об этом, я бы никогда этого не допустил", - сказал премьер.
"Прослушивание осуществлялось обычными средствами, а не печально известным шпионским программным обеспечением Predator. Оно длилось три месяца и было прервано, когда Андрулакис был избран президентом партии ПАСОК - через два дня после его избрания, сообщили источники, осведомленные в деталях", - пишет газета.
"Вима" сообщила, что слежка велась по запросу спецслужб Армении
и Украины
.
"Слежка, по информации, велась по запросу двух иностранных спецслужбы - Армении и Украины, что само по себе вызывает новые резонные вопросы. Для установления прослушивания требуется разрешение прокурора, которое было получено", - пишет "Вима".