https://ria.ru/20220806/gretsiya-1807768822.html

Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку

Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку - РИА Новости, 06.08.2022

Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "непростительной ошибкой" ﻿прослушивание и слежку за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:19

2022-08-06T19:19

2022-08-06T19:23

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кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "непростительной ошибкой" ﻿прослушивание и слежку за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом Европарламента Никосом Андрулакисом, извинился перед ним и заявил, что не знал о слежке. Такое заявление премьер сделал в воскресном выпуске газеты "То Вима", которая анонсировала выпуск.В Греции развивается политический скандал, связанный с прослушиванием мобильных телефонов оппозиционного политика Андрулакиса и журналиста Танасисоа Кукакиса с помощью программы слежения Predator. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческий Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандалом в США 1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона."Это большая и непростительная ошибка. Я не был об этом проинформирован", - сказал Мицотакис.Газета пишет, что, согласно утверждениям офиса премьера, глава спецслужбы Контолеон никого не уведомил о слежке за политиком."Прослушивание осуществлялось обычными средствами, а не печально известным шпионским программным обеспечением Predator. Оно длилось три месяца и было прервано, когда Андрулакис был избран президентом партии ПАСОК - через два дня после его избрания, сообщили источники, осведомленные в деталях", - пишет газета."Вима" сообщила, что слежка велась по запросу спецслужб Армении и Украины."Слежка, по информации, велась по запросу двух иностранных спецслужбы - Армении и Украины, что само по себе вызывает новые резонные вопросы. Для установления прослушивания требуется разрешение прокурора, которое было получено", - пишет "Вима".

https://ria.ru/20220806/gretsiya-1807762944.html

https://ria.ru/20220504/robles-1786818640.html

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в мире, технологии, греция, армения, украина, кириакос мицотакис