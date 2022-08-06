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Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку - РИА Новости, 06.08.2022
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Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку
Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку - РИА Новости, 06.08.2022
Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "непростительной ошибкой" ﻿прослушивание и слежку за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:19
2022-08-06T19:23
в мире
технологии
греция
армения
украина
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "непростительной ошибкой" ﻿прослушивание и слежку за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом Европарламента Никосом Андрулакисом, извинился перед ним и заявил, что не знал о слежке. Такое заявление премьер сделал в воскресном выпуске газеты "То Вима", которая анонсировала выпуск.В Греции развивается политический скандал, связанный с прослушиванием мобильных телефонов оппозиционного политика Андрулакиса и журналиста Танасисоа Кукакиса с помощью программы слежения Predator. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческий Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандалом в США 1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона."Это большая и непростительная ошибка. Я не был об этом проинформирован", - сказал Мицотакис.Газета пишет, что, согласно утверждениям офиса премьера, глава спецслужбы Контолеон никого не уведомил о слежке за политиком."Прослушивание осуществлялось обычными средствами, а не печально известным шпионским программным обеспечением Predator. Оно длилось три месяца и было прервано, когда Андрулакис был избран президентом партии ПАСОК - через два дня после его избрания, сообщили источники, осведомленные в деталях", - пишет газета."Вима" сообщила, что слежка велась по запросу спецслужб Армении и Украины."Слежка, по информации, велась по запросу двух иностранных спецслужбы - Армении и Украины, что само по себе вызывает новые резонные вопросы. Для установления прослушивания требуется разрешение прокурора, которое было получено", - пишет "Вима".
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в мире, технологии, греция, армения, украина, кириакос мицотакис
19:19 06.08.2022 (обновлено: 19:23 06.08.2022)
 
Премьер Греции извинился перед оппозиционным политиком за слежку

Мицотакис извинился перед политиком Андрулакисом за слежку и заявил, что не знал о ней

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "непростительной ошибкой" ﻿прослушивание и слежку за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутатом Европарламента Никосом Андрулакисом, извинился перед ним и заявил, что не знал о слежке. Такое заявление премьер сделал в воскресном выпуске газеты "То Вима", которая анонсировала выпуск.
В Греции развивается политический скандал, связанный с прослушиванием мобильных телефонов оппозиционного политика Андрулакиса и журналиста Танасисоа Кукакиса с помощью программы слежения Predator. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческий Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандалом в США 1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
18:41
В Греции премьер выступит с заявлением по поводу слежки за оппозицией
"Это большая и непростительная ошибка. Я не был об этом проинформирован", - сказал Мицотакис.
Газета пишет, что, согласно утверждениям офиса премьера, глава спецслужбы Контолеон никого не уведомил о слежке за политиком.
"Я должен извиниться перед Никосом Андрулакисом... Я не знал об этом, я бы никогда этого не допустил", - сказал премьер.
"Прослушивание осуществлялось обычными средствами, а не печально известным шпионским программным обеспечением Predator. Оно длилось три месяца и было прервано, когда Андрулакис был избран президентом партии ПАСОК - через два дня после его избрания, сообщили источники, осведомленные в деталях", - пишет газета.
"Вима" сообщила, что слежка велась по запросу спецслужб Армении и Украины.
"Слежка, по информации, велась по запросу двух иностранных спецслужбы - Армении и Украины, что само по себе вызывает новые резонные вопросы. Для установления прослушивания требуется разрешение прокурора, которое было получено", - пишет "Вима".
Виды Испании - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 15:09
Министра обороны Испании критикуют за отказ обсуждать скандал с прослушкой
 
В миреТехнологииГрецияАрменияУкраинаКириакос Мицотакис
 
 
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