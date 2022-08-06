https://ria.ru/20220806/gretsiya-1807762944.html
В Греции премьер выступит с заявлением по поводу слежки за оппозицией
В Греции премьер выступит с заявлением по поводу слежки за оппозицией - РИА Новости, 06.08.2022
В Греции премьер выступит с заявлением по поводу слежки за оппозицией
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник выступит с заявлением по делу о прослушивании и слежке за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:41
2022-08-06T18:41
2022-08-06T18:41
в мире
греция
сша
сириза
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник выступит с заявлением по делу о прослушивании и слежке за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ Никосом Андрулакисом, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на источники в правительстве."По словам источников, премьер-министр не станет дожидаться возобновления работы парламента после летних каникул, чтобы высказаться по поводу последних событий", - сообщает телеканал.Правительственные источники при этом исключают досрочные выборы, как требует оппозиция. "Выборы состоятся в конце четырехлетнего периода, о чем заявил сам премьер-министр", - цитирует телевидение слова источников.В Греции развивается политический скандал, связанный с прослушиванием мобильных телефонов лидера партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса и журналиста Танасисоа Кукакиса с помощью программы слежения Predator. Андрулакис заявил, что за ним также велась слежка в период выборов председателя партии. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) Григорис Димитриадис были отправлены в отставку.Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческой Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандал в США 1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона.Крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс заявила, что Мицотакис должен уйти в отставку после беспрецедентных институциональных нарушений."Отставки ближайшего соратника премьер-министра Димитриадиса и главы EYP Контолеона под тяжестью разоблачений греческого Уотергейта не могут скрыть того, что осознали все греки - что главным ответственным за эту беспрецедентную попытку антидемократического нарушения является сам Мицотакис", - говорится в заявлении политического секретариата партии после внеочередного заседания в субботу."В любой демократической европейской стране такое темное дело слежки, хотя бы за одним лидером политической партии и журналистом, было бы немыслимо и уже привело бы к отставке правительства", - заявила СИРИЗА, обвинив правительство в попытке скрыть дело и "замять" его.СИРИЗА заявила, что необходимо выяснить, "за какими еще политиками и журналистами следит режим Мицотакиса".Правительство Греции ранее уже заявило, что оно согласится на новое заседание парламентского комитета по институтам и прозрачности и на создание комиссии по расследованию.
https://ria.ru/20220731/gretsiya-1806274734.html
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в мире, греция, сша, сириза, кириакос мицотакис
В Греции премьер выступит с заявлением по поводу слежки за оппозицией
ERT: Мицотакис в понедельник выступит с заявлением по поводу слежки за Андрулакисом
АФИНЫ, 6 авг - РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник выступит с заявлением по делу о прослушивании и слежке за лидером политической партии ПАСОК-КИНАЛ Никосом Андрулакисом, сообщило
греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на источники в правительстве.
"По словам источников, премьер-министр не станет дожидаться возобновления работы парламента после летних каникул, чтобы высказаться по поводу последних событий", - сообщает телеканал.
Правительственные источники при этом исключают досрочные выборы, как требует оппозиция. "Выборы состоятся в конце четырехлетнего периода, о чем заявил сам премьер-министр", - цитирует телевидение слова источников.
В Греции
развивается политический скандал, связанный с прослушиванием мобильных телефонов лидера партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса и журналиста Танасисоа Кукакиса с помощью программы слежения Predator. Андрулакис заявил, что за ним также велась слежка в период выборов председателя партии. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) Григорис Димитриадис были отправлены в отставку.
Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческой Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандал в США
1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона
.
Крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс заявила, что Мицотакис должен уйти в отставку после беспрецедентных институциональных нарушений.
"Отставки ближайшего соратника премьер-министра Димитриадиса и главы EYP Контолеона под тяжестью разоблачений греческого Уотергейта не могут скрыть того, что осознали все греки - что главным ответственным за эту беспрецедентную попытку антидемократического нарушения является сам Мицотакис", - говорится в заявлении политического секретариата партии после внеочередного заседания в субботу.
"Греческий Уотергейт имеет его подпись. Поэтому если кто-то и должен уйти в отставку за явные антидемократические действия, то это не глава EYP и не кто-то из окружения премьер-министра, а сам Мицотакис", - заявила партия.
"В любой демократической европейской стране такое темное дело слежки, хотя бы за одним лидером политической партии и журналистом, было бы немыслимо и уже привело бы к отставке правительства", - заявила СИРИЗА
, обвинив правительство в попытке скрыть дело и "замять" его.
СИРИЗА заявила, что необходимо выяснить, "за какими еще политиками и журналистами следит режим Мицотакиса".
Правительство Греции ранее уже заявило, что оно согласится на новое заседание парламентского комитета по институтам и прозрачности и на создание комиссии по расследованию.