https://ria.ru/20220806/gaza-1807795179.html

Люди в Газе погибли из-за ракеты "Исламского джихада", заявили в Израиле

Люди в Газе погибли из-за ракеты "Исламского джихада", заявили в Израиле - РИА Новости, 06.08.2022

Люди в Газе погибли из-за ракеты "Исламского джихада", заявили в Израиле

Армия Израиля заявила, что мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T23:15

2022-08-06T23:15

2022-08-06T23:16

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исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой "Исламский джихад".Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов выросло до 24, включая шесть детей и две женщины, ранения получили 203 человека.Армия отмечает, что за последние два дня "Исламский джихад" выпустил по Израилю более 400 ракет "без разбора", и утверждает, что "Исламский джихад" использует густонаселенные гражданские районы для "террористической деятельности", ставя под угрозу жизнь жителей Газы.МИД РФ в субботу призывал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".

https://ria.ru/20220806/gaza-1807794328.html

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Дарья Буймова

в мире, мария захарова, израиль, россия, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа