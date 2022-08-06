23:15 06.08.2022 (обновлено: 23:16 06.08.2022)
Люди в Газе погибли из-за ракеты "Исламского джихада", заявили в Израиле
Армия Израиля заявила, что мирные жители в Газе погибли из-за ракеты "Исламского джихада"
Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой "Исламский джихад".
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь и весь день в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов выросло до 24, включая шесть детей и две женщины, ранения получили 203 человека.
"Изображения и сообщения о гибели детей и других жителей Газы в Джабалии на севере сектора Газа трагичные и удручающие. После проверки обстоятельств происшествия было установлено, что ущерб территории и жертвы среди гражданского населения являются результатом неудачного запуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад", - говорится в сообщении израильских военных.
Армия отмечает, что за последние два дня "Исламский джихад" выпустил по Израилю более 400 ракет "без разбора", и утверждает, что "Исламский джихад" использует густонаселенные гражданские районы для "террористической деятельности", ставя под угрозу жизнь жителей Газы.
МИД РФ в субботу призывал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".