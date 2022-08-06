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Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа - РИА Новости, 06.08.2022
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Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа
Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа - РИА Новости, 06.08.2022
Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа
Франция обеспокоена обострением напряженности в секторе Газа и призывает стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, говорится в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:00
2022-08-06T21:03
в мире
франция
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Франция обеспокоена обострением напряженности в секторе Газа и призывает стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, говорится в заявлении МИД.Отмечается, что Франция осуждает ракетные обстрелы израильской территории и подтверждает свою безоговорочную приверженность безопасности Израиля."Франция призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации, от которой в первую очередь пострадает гражданское население", - добавили в ведомстве.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.
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в мире, франция, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
21:00 06.08.2022 (обновлено: 21:03 06.08.2022)
 
Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа

МИД Франции выразил обеспокоенность обострением напряженности в секторе Газа

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Франция обеспокоена обострением напряженности в секторе Газа и призывает стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, говорится в заявлении МИД.
"Франция выражает глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией в Газе и сожалеет о жертвах среди палестинского гражданского населения", - сообщается в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Франция осуждает ракетные обстрелы израильской территории и подтверждает свою безоговорочную приверженность безопасности Израиля.
"Франция призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации, от которой в первую очередь пострадает гражданское население", - добавили в ведомстве.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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В миреФранцияИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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