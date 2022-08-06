https://ria.ru/20220806/frantsiya-1807780397.html

Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа

Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа - РИА Новости, 06.08.2022

Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа

Франция обеспокоена обострением напряженности в секторе Газа и призывает стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, говорится в... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:00

2022-08-06T21:00

2022-08-06T21:03

в мире

франция

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Франция обеспокоена обострением напряженности в секторе Газа и призывает стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, говорится в заявлении МИД.Отмечается, что Франция осуждает ракетные обстрелы израильской территории и подтверждает свою безоговорочную приверженность безопасности Израиля."Франция призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации, от которой в первую очередь пострадает гражданское население", - добавили в ведомстве.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807725144.html

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в мире, франция, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа