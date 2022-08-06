https://ria.ru/20220806/frantsiya-1807780397.html
Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа
Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа - РИА Новости, 06.08.2022
Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа
Франция обеспокоена обострением напряженности в секторе Газа и призывает стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, говорится в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:00
2022-08-06T21:00
2022-08-06T21:03
в мире
франция
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Франция обеспокоена обострением напряженности в секторе Газа и призывает стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, говорится в заявлении МИД.Отмечается, что Франция осуждает ракетные обстрелы израильской территории и подтверждает свою безоговорочную приверженность безопасности Израиля."Франция призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации, от которой в первую очередь пострадает гражданское население", - добавили в ведомстве.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Всю ночь в граничащих с Газой районах Израиля звучали сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807725144.html
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в мире, франция, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
21:00 06.08.2022 (обновлено: 21:03 06.08.2022)
Франция призвала не допустить эскалации в секторе Газа
МИД Франции выразил обеспокоенность обострением напряженности в секторе Газа