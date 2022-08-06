https://ria.ru/20220806/foto-1807759632.html
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России - РИА Новости, 06.08.2022
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России
Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:12
2022-08-06T18:12
2022-08-06T20:36
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южная корея
украина
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после публикации давнего фото из России, пишет журнал Newsweek.Так, BamBam опубликовал в Instagram* снимки из зарубежных турне и подписал, что сделаны они были в "старые добрые времена"."Под постом сразу появилось огромное количество гневных комментариев, в том числе и от украинских фанатов", — говорится в статье.Пользователям не понравилось, что певец с такой теплотой вспомнил о России, а в социальных сетях распространились хештеги с призывами к артисту извиниться перед украинцами, сообщает издание.Отмечается, что сначала BamBam хотел сгладить ситуацию, объяснив подписчикам, что он выложил фотографии из разных стран. Позднее из-за давления читателей российский снимок пришлось удалить, а певцу пришлось принести извинения оскорбленным фанатам группы.При этом авторы материала подчеркнули, что некоторые комментаторы все же попытались защитить кумира: они попросили возмущенных подписчиков не смешивать политику и личные чувства к исполнителю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220801/chernogoriya-1806436449.html
https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html
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россия, южная корея, украина, в мире
18:12 06.08.2022 (обновлено: 20:36 06.08.2022)
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России
Newsweek: украинцы затравили певца корейской группы GOT7 Пхувакуна за фото из России
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после публикации давнего фото из России, пишет журнал Newsweek
.
Так, BamBam опубликовал в Instagram* снимки из зарубежных турне и подписал, что сделаны они были в "старые добрые времена".
"Под постом сразу появилось огромное количество гневных комментариев, в том числе и от украинских фанатов", — говорится в статье.
Пользователям не понравилось, что певец с такой теплотой вспомнил о России, а в социальных сетях распространились хештеги с призывами к артисту извиниться перед украинцами, сообщает издание.
Отмечается, что сначала BamBam хотел сгладить ситуацию, объяснив подписчикам, что он выложил фотографии из разных стран. Позднее из-за давления читателей российский снимок пришлось удалить, а певцу пришлось принести извинения оскорбленным фанатам группы.
При этом авторы материала подчеркнули, что некоторые комментаторы все же попытались защитить кумира: они попросили возмущенных подписчиков не смешивать политику и личные чувства к исполнителю.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.