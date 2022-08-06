Рейтинг@Mail.ru
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/foto-1807759632.html
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России - РИА Новости, 06.08.2022
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России
Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:12
2022-08-06T20:36
россия
южная корея
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574842049_0:175:3000:1863_1920x0_80_0_0_a7830e2941fa7a0c46db272064bcd193.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после публикации давнего фото из России, пишет журнал Newsweek.Так, BamBam опубликовал в Instagram* снимки из зарубежных турне и подписал, что сделаны они были в "старые добрые времена"."Под постом сразу появилось огромное количество гневных комментариев, в том числе и от украинских фанатов", — говорится в статье.Пользователям не понравилось, что певец с такой теплотой вспомнил о России, а в социальных сетях распространились хештеги с призывами к артисту извиниться перед украинцами, сообщает издание.Отмечается, что сначала BamBam хотел сгладить ситуацию, объяснив подписчикам, что он выложил фотографии из разных стран. Позднее из-за давления читателей российский снимок пришлось удалить, а певцу пришлось принести извинения оскорбленным фанатам группы.При этом авторы материала подчеркнули, что некоторые комментаторы все же попытались защитить кумира: они попросили возмущенных подписчиков не смешивать политику и личные чувства к исполнителю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220801/chernogoriya-1806436449.html
https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html
https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html
россия
южная корея
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574842049_247:0:2872:1969_1920x0_80_0_0_191aec095e7f777a44280c8073559579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, украина, в мире
18:12 06.08.2022 (обновлено: 20:36 06.08.2022)
 
Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России

Newsweek: украинцы затравили певца корейской группы GOT7 Пхувакуна за фото из России

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейская группа GOT7
Южнокорейская группа GOT7 - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейская группа GOT7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после публикации давнего фото из России, пишет журнал Newsweek.
Так, BamBam опубликовал в Instagram* снимки из зарубежных турне и подписал, что сделаны они были в "старые добрые времена".
Пляж - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 15:00Туризм
В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом
"Под постом сразу появилось огромное количество гневных комментариев, в том числе и от украинских фанатов", — говорится в статье.
Пользователям не понравилось, что певец с такой теплотой вспомнил о России, а в социальных сетях распространились хештеги с призывами к артисту извиниться перед украинцами, сообщает издание.
Участники акции протеста в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Собирайте огурцы, лепите пельмени". ЕС больше не хочет помогать украинцам
Отмечается, что сначала BamBam хотел сгладить ситуацию, объяснив подписчикам, что он выложил фотографии из разных стран. Позднее из-за давления читателей российский снимок пришлось удалить, а певцу пришлось принести извинения оскорбленным фанатам группы.
При этом авторы материала подчеркнули, что некоторые комментаторы все же попытались защитить кумира: они попросили возмущенных подписчиков не смешивать политику и личные чувства к исполнителю.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Женщина изучает информацию на ярмарке вакансий для украинцев, организованной Торгово-промышленной палатой (IHK) в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе
 
РоссияЮжная КореяУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала