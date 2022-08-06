https://ria.ru/20220806/foto-1807759632.html

Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России

Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России - РИА Новости, 06.08.2022

Корейский певец попал в "украинский" скандал из-за фото из России

Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:12

2022-08-06T18:12

2022-08-06T20:36

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южная корея

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Тайского певца и участника южнокорейского бойз-бенда GOT7 Канпхиму Пхувакуна, более известного под псевдонимом BamBam, раскритиковали в социальных сетях после публикации давнего фото из России, пишет журнал Newsweek.Так, BamBam опубликовал в Instagram* снимки из зарубежных турне и подписал, что сделаны они были в "старые добрые времена"."Под постом сразу появилось огромное количество гневных комментариев, в том числе и от украинских фанатов", — говорится в статье.Пользователям не понравилось, что певец с такой теплотой вспомнил о России, а в социальных сетях распространились хештеги с призывами к артисту извиниться перед украинцами, сообщает издание.Отмечается, что сначала BamBam хотел сгладить ситуацию, объяснив подписчикам, что он выложил фотографии из разных стран. Позднее из-за давления читателей российский снимок пришлось удалить, а певцу пришлось принести извинения оскорбленным фанатам группы.При этом авторы материала подчеркнули, что некоторые комментаторы все же попытались защитить кумира: они попросили возмущенных подписчиков не смешивать политику и личные чувства к исполнителю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220801/chernogoriya-1806436449.html

https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html

https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html

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южная корея

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, южная корея, украина, в мире