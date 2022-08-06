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Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/energodar-1807762840.html
Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара
Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара
Украинские силовики обстреляли жилые дома в Энергодаре Запорожской области, данные о пострадавших уточняются, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:40
2022-08-06T20:16
в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
энергодар
украина
херсонская область
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли жилые дома в Энергодаре Запорожской области, данные о пострадавших уточняются, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Националисты вновь открыли артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара", — говорится в заявлении.По данным ведомства, ВСУ совершили три атаки. В частности, под удар попали санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий ресурсом жителей города. Отмечается, что коммунальщики не могут детально обследовать поврежденные объекты из-за высокой вероятности повторных обстрелов.Накануне украинские войска выпустили по территории Запорожской атомной электростанции 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Как следствие, на водородопроводе начался пожар, который оперативно потушили экстренные службы. Сейчас на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3 и снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Эти территории объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220806/kosachev-1807728016.html
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энергодар
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херсонская область
запорожская область
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в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс, энергодар, украина, херсонская область , запорожская область, россия
18:40 06.08.2022 (обновлено: 20:16 06.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара

Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ жилых районов города

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли жилые дома в Энергодаре Запорожской области, данные о пострадавших уточняются, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"Националисты вновь открыли артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара", — говорится в заявлении.
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В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Эти территории объявили о планах стать субъектами России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЭнергодарУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьРоссия
 
 
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