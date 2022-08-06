https://ria.ru/20220806/energodar-1807762840.html

Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара

Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара

Украинские силовики обстреляли жилые дома в Энергодаре Запорожской области, данные о пострадавших уточняются, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:40

2022-08-06T18:40

2022-08-06T20:16

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ЭНЕРГОДАР, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли жилые дома в Энергодаре Запорожской области, данные о пострадавших уточняются, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Националисты вновь открыли артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара", — говорится в заявлении.По данным ведомства, ВСУ совершили три атаки. В частности, под удар попали санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий ресурсом жителей города. Отмечается, что коммунальщики не могут детально обследовать поврежденные объекты из-за высокой вероятности повторных обстрелов.Накануне украинские войска выпустили по территории Запорожской атомной электростанции 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Как следствие, на водородопроводе начался пожар, который оперативно потушили экстренные службы. Сейчас на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3 и снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Эти территории объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220806/kosachev-1807728016.html

https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс, энергодар, украина, херсонская область , запорожская область, россия