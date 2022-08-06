18:40 06.08.2022 (обновлено: 20:16 06.08.2022)
Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара
Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ жилых районов города
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли жилые дома в Энергодаре Запорожской области, данные о пострадавших уточняются, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"Националисты вновь открыли артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, ВСУ совершили три атаки. В частности, под удар попали санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий ресурсом жителей города.
Отмечается, что коммунальщики не могут детально обследовать поврежденные объекты из-за высокой вероятности повторных обстрелов.
Накануне украинские войска выпустили по территории Запорожской атомной электростанции 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Как следствие, на водородопроводе начался пожар, который оперативно потушили экстренные службы. Сейчас на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3 и снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.
В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Эти территории объявили о планах стать субъектами России.