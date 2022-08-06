https://ria.ru/20220806/dtp-1807775144.html

На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей

На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.08.2022

На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей

Движение на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:33

2022-08-06T20:33

2022-08-06T20:38

ярославское шоссе

происшествия

авто

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Движение на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей столкнулось несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение осуществляется по четырем полосам из шести.

https://ria.ru/20220804/dtp-1807200293.html

ярославское шоссе

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославское шоссе, происшествия, авто