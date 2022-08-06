https://ria.ru/20220806/dtp-1807775144.html
На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей
На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.08.2022
На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей
Движение на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:33
2022-08-06T20:33
2022-08-06T20:38
ярославское шоссе
происшествия
авто
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Движение на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей столкнулось несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение осуществляется по четырем полосам из шести.
https://ria.ru/20220804/dtp-1807200293.html
ярославское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославское шоссе, происшествия, авто
20:33 06.08.2022 (обновлено: 20:38 06.08.2022)
На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей
На Ярославском шоссе в районе Трудовой улицы столкнулись несколько автомобилей