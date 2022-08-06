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На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.08.2022
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На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей
На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.08.2022
На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей
Движение на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:33
2022-08-06T20:38
ярославское шоссе
происшествия
авто
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Движение на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей столкнулось несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение осуществляется по четырем полосам из шести.
https://ria.ru/20220804/dtp-1807200293.html
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ярославское шоссе, происшествия, авто
20:33 06.08.2022 (обновлено: 20:38 06.08.2022)
 
На Ярославском шоссе столкнулись несколько автомобилей

На Ярославском шоссе в районе Трудовой улицы столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЯрославское шоссе
Ярославское шоссе - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ярославское шоссе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Движение на внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"На внешней стороне МКАД после съезда с Ярославского шоссе в районе пересечения с Трудовой улицей столкнулось несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение осуществляется по четырем полосам из шести.
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Ярославское шоссеПроисшествияАвто
 
 
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