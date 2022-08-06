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В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок - РИА Новости, 06.08.2022
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В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок
В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок - РИА Новости, 06.08.2022
В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок
Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадал ребенок, находившийся в машине на переднем сиденье без специального удерживающего устройства, сообщает... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:53
2022-08-06T18:53
происшествия
авто
skoda octavia
volkswagen touareg
renault logan
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадал ребенок, находившийся в машине на переднем сиденье без специального удерживающего устройства, сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.П​о предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Pointer, двигаясь по улице 8 Марта со стороны Академика Шварца в направлении Титова, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с встречно двигающейся Skoda Octavia, которую отбросило на Renault Sandero.В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Skoda Octavia, которого госпитализировали с различными травмами в больницу, добавили в госавтоинспекции.
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происшествия, авто, skoda octavia, volkswagen touareg, renault logan
18:53 06.08.2022
 
В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП, пострадал ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадал ребенок, находившийся в машине на переднем сиденье без специального удерживающего устройства, сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.
"В 11.40 (9.40 по мск) на улице 8 Марта произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира", говорится в пресс-релизе.
П​о предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Pointer, двигаясь по улице 8 Марта со стороны Академика Шварца в направлении Титова, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с встречно двигающейся Skoda Octavia, которую отбросило на Renault Sandero.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Skoda Octavia, которого госпитализировали с различными травмами в больницу, добавили в госавтоинспекции.
 
ПроисшествияАвтоSkoda OctaviaVolkswagen TouaregRenault Logan
 
 
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