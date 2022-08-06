https://ria.ru/20220806/dtp-1807764072.html

В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок

В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок - РИА Новости, 06.08.2022

В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок

Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадал ребенок, находившийся в машине на переднем сиденье без специального удерживающего устройства, сообщает... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:53

2022-08-06T18:53

2022-08-06T18:53

происшествия

авто

skoda octavia

volkswagen touareg

renault logan

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадал ребенок, находившийся в машине на переднем сиденье без специального удерживающего устройства, сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.П​о предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Pointer, двигаясь по улице 8 Марта со стороны Академика Шварца в направлении Титова, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с встречно двигающейся Skoda Octavia, которую отбросило на Renault Sandero.В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Skoda Octavia, которого госпитализировали с различными травмами в больницу, добавили в госавтоинспекции.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, skoda octavia, volkswagen touareg, renault logan