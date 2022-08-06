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В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок
В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок - РИА Новости, 06.08.2022
В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок
Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадал ребенок, находившийся в машине на переднем сиденье без специального удерживающего устройства, сообщает... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:53
2022-08-06T18:53
2022-08-06T18:53
происшествия
авто
skoda octavia
volkswagen touareg
renault logan
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, пострадал ребенок, находившийся в машине на переднем сиденье без специального удерживающего устройства, сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Pointer, двигаясь по улице 8 Марта со стороны Академика Шварца в направлении Титова, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с встречно двигающейся Skoda Octavia, которую отбросило на Renault Sandero.В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Skoda Octavia, которого госпитализировали с различными травмами в больницу, добавили в госавтоинспекции.
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происшествия, авто, skoda octavia, volkswagen touareg, renault logan
В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок
В Екатеринбурге произошло массовое ДТП, пострадал ребенок