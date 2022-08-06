https://ria.ru/20220806/donetsk-1807745472.html

В Донецке при взрыве мин "Лепесток" ранены два человека

В Донецке при взрыве мин "Лепесток" ранены два человека - РИА Новости, 06.08.2022

В Донецке при взрыве мин "Лепесток" ранены два человека

Два мирных жителя ранены в Донецке при срабатывании мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:18

2022-08-06T16:18

2022-08-06T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Донецке при срабатывании мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР."В Кировском районе города по улице Воздушной мужчина 1968 года рождения наступил на сброшенную украинскими РСЗО запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", с ранением доставлен в РТЦ. Аналогичная ситуация по улице Бирюзова, мужчина 1964 года рождения получил ранение на ПФМ-1, доставлен в ГБ №9, - говорится в сообщении в Telegam-канале штаба.Ранее аналогичное ранение получила пожилая женщина 1935 года рождения в этом же районе Донецка, о чем также сообщал штаб. По уточненной информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, женщина лишилась стопы.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220806/donbass-1807691168.html

https://ria.ru/20220806/donbass-1807735446.html

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Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, киев, оон, сцкк