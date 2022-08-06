https://ria.ru/20220806/donetsk-1807708572.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града" - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града"
Украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:51
2022-08-06T11:51
2022-08-06T12:15
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.08 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.07 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.20 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрелы Петровского района Донецка в 9.00 - выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра и Кировского района - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 10.45.Кроме того, украинские войска в 10.45 открыли огонь по поселку Новобахмутовка, выпустив по нему восемь мин калибром 120 миллиметров, отметили в представительстве.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220806/donbass-1807698269.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
11:51 06.08.2022 (обновлено: 12:15 06.08.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града"
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из "Града"
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости.
Украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.08 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.07 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.20 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство также зафиксировало обстрелы Петровского района Донецка в 9.00 - выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра и Кировского района - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 10.45.
Кроме того, украинские войска в 10.45 открыли огонь по поселку Новобахмутовка, выпустив по нему восемь мин калибром 120 миллиметров, отметили в представительстве.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.