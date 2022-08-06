Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града" - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/donetsk-1807708572.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града" - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града"
Украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:51
2022-08-06T12:15
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:35:3139:1800_1920x0_80_0_0_153cb885e1f49927047ec59b2bde4260.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.08 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.07 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.20 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрелы Петровского района Донецка в 9.00 - выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра и Кировского района - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 10.45.Кроме того, украинские войска в 10.45 открыли огонь по поселку Новобахмутовка, выпустив по нему восемь мин калибром 120 миллиметров, отметили в представительстве.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220806/donbass-1807698269.html
https://ria.ru/20220806/donbass-1807710212.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7d849a62cb0789562244be3d1b71bdd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
11:51 06.08.2022 (обновлено: 12:15 06.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града"

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из "Града"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.08 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.07 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.20 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
10:06Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство также зафиксировало обстрелы Петровского района Донецка в 9.00 - выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра и Кировского района - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 10.45.
Кроме того, украинские войска в 10.45 открыли огонь по поселку Новобахмутовка, выпустив по нему восемь мин калибром 120 миллиметров, отметили в представительстве.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
11:58Специальная военная операция на Украине
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала