https://ria.ru/20220806/donetsk-1807708572.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града"

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града" - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка 20 ракетами из "Града"

Украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:51

2022-08-06T11:51

2022-08-06T12:15

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.08 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.07 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.20 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрелы Петровского района Донецка в 9.00 - выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра и Кировского района - пять снарядов калибром 152 миллиметра в 10.45.Кроме того, украинские войска в 10.45 открыли огонь по поселку Новобахмутовка, выпустив по нему восемь мин калибром 120 миллиметров, отметили в представительстве.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220806/donbass-1807698269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина