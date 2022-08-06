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Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке - РИА Новости, 06.08.2022
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Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Украинские войска произвели десять выстрелов из танка в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T21:05
2022-08-06T21:05
в мире
донецк (днр)
красногоровка
кировский район
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска произвели десять выстрелов из танка в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20.05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты Трудовская): произведено 10 выстрелов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 20.40 в направлении Киевского района Донецка выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.42 три снаряда калибром 152 миллиметра выпущено в направлении Кировского района, добавили в представительстве.
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донецк (днр)
красногоровка
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в мире, донецк (днр), красногоровка, кировский район
21:05 06.08.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" из танка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска произвели десять выстрелов из танка в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20.05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты Трудовская): произведено 10 выстрелов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 20.40 в направлении Киевского района Донецка выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.42 три снаряда калибром 152 миллиметра выпущено в направлении Кировского района, добавили в представительстве.
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