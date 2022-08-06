https://ria.ru/20220806/donbass-1807778729.html
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погиб человек
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.08.2022
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погиб человек
По меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска в ЛНР, 9 ранены, в том числе несовершеннолетний, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:52
2022-08-06T20:52
2022-08-06T22:42
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска в ЛНР, 9 ранены, в том числе несовершеннолетний, говорится в сообщении генпрокуратуры ЛНР."В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, 9 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Отмечается, что следователи генеральной прокуратуры ЛНР выехали на место обстрела с целью документирования преступления, совершенного украинскими войсками."По результатам проведения проверки, будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)", - добавили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/alchevsk-1807776363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
20:52 06.08.2022 (обновлено: 22:42 06.08.2022)
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погиб человек
Прокуратура ЛНР: при обстреле Алчевска со стороны ВСУ погиб по меньшей мере один человек