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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево

Украинские войска за 45 минут обстреляли Новобахмутовку и Зайцево (южное), выпустив в сумме 12 мин калибром 120 миллиметров и девять снарядов калибром 122... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:17

2022-08-06T19:17

2022-08-06T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Новобахмутовку и Зайцево (южное), выпустив в сумме 12 мин калибром 120 миллиметров и девять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220806/energodar-1807762840.html

зайцево

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, зайцево, украина, донецкая народная республика