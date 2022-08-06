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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево
Украинские войска за 45 минут обстреляли Новобахмутовку и Зайцево (южное), выпустив в сумме 12 мин калибром 120 миллиметров и девять снарядов калибром 122... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:17
2022-08-06T19:17
2022-08-06T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Новобахмутовку и Зайцево (южное), выпустив в сумме 12 мин калибром 120 миллиметров и девять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, украина, донецкая народная республика
19:17 06.08.2022 (обновлено: 19:18 06.08.2022)
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево из артиллерии