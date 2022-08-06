https://ria.ru/20220806/donbass-1807767152.html

ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен

ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен - РИА Новости, 06.08.2022

ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен

Работа по включению ДНР в программу "Подростки России" началась, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:09

2022-08-06T19:09

2022-08-06T19:09

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работа по включению ДНР в программу "Подростки России" началась, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По словам Львовой-Беловой, скоро в Донецке откроют подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки."Готовим к открытию в Донецке новое подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки. Привезли мебель и технику для обустройства", — написала Львова-Белова.

https://ria.ru/20220803/deti-1806891589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк (днр), в мире, донецкая народная республика