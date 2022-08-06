Рейтинг@Mail.ru
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/donbass-1807767152.html
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен - РИА Новости, 06.08.2022
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен
Работа по включению ДНР в программу "Подростки России" началась, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:09
2022-08-06T19:09
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_c6652fe0518f517a76ba282c4f1d37b3.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работа по включению ДНР в программу "Подростки России" началась, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По словам Львовой-Беловой, скоро в Донецке откроют подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки."Готовим к открытию в Донецке новое подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки. Привезли мебель и технику для обустройства", — написала Львова-Белова.
https://ria.ru/20220803/deti-1806891589.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_dc237749c8dab4dc7f78614be362b75c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), в мире, донецкая народная республика
19:09 06.08.2022
 
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен

Омбудсмен Львова-Белова: началась работа по включению ДНР в программу "Подростки России"

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Мария Львова-Белова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работа по включению ДНР в программу "Подростки России" началась, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Коллеги попросили включить Донецкую народную республику в стратегическую программу "Подростки России". По факту, эта работа уже началась", — говорится в сообщении.
По словам Львовой-Беловой, скоро в Донецке откроют подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки.
"Готовим к открытию в Донецке новое подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки. Привезли мебель и технику для обустройства", — написала Львова-Белова.
Подростки на отдыхе в детском центре - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 12:31
Дети из ДНР и ЛНР приехали на каникулы в Новгородскую область
 
Донецк (ДНР)В миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала