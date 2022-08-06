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ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен - РИА Новости, 06.08.2022
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен
Работа по включению ДНР в программу "Подростки России" началась, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:09
2022-08-06T19:09
2022-08-06T19:09
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работа по включению ДНР в программу "Подростки России" началась, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По словам Львовой-Беловой, скоро в Донецке откроют подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки."Готовим к открытию в Донецке новое подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки. Привезли мебель и технику для обустройства", — написала Львова-Белова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, донецкая народная республика
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен
Омбудсмен Львова-Белова: началась работа по включению ДНР в программу "Подростки России"