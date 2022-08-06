https://ria.ru/20220806/donbass-1807756279.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку
Украинские войска за 30 минут обстреляли поселки Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме девять мин калибром 120... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:44
2022-08-06T17:44
2022-08-06T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли поселки Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме девять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.20 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Валентиновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220806/donetsk-1807752484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку из артиллерии