https://ria.ru/20220806/donbass-1807756279.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку

Украинские войска за 30 минут обстреляли поселки Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме девять мин калибром 120... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:44

2022-08-06T17:44

2022-08-06T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:35:3139:1800_1920x0_80_0_0_153cb885e1f49927047ec59b2bde4260.jpg

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли поселки Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме девять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.20 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Валентиновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220806/donetsk-1807752484.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика