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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/donbass-1807756279.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку
Украинские войска за 30 минут обстреляли поселки Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме девять мин калибром 120... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:44
2022-08-06T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли поселки Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме девять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.20 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Валентиновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220806/donetsk-1807752484.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
17:44 06.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку из артиллерии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли поселки Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме девять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.20 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Валентиновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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