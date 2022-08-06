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Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей - РИА Новости, 06.08.2022
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Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей
Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей - РИА Новости, 06.08.2022
Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей
Украинские силовики, чтобы освободить себе дома и расквартироваться, обстреливали село Владимировка под Соледаром в Донбассе, рассказал журналистам местный... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:19
2022-08-06T16:48
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
артемовск
попасная
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ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики, чтобы освободить себе дома и расквартироваться, обстреливали село Владимировка под Соледаром в Донбассе, рассказал журналистам местный житель Александр."Еще за Попасную бои шли (порядка 20 километров от Владимировки – ред.), а они уже били со стороны Артемовска и со стороны Соледара (на тот момент полностью подконтрольны Киеву- ред.)… Начали стрелять по селу, потом приехали в сельсовет и спросили, уехали ли люди, а то поселиться надо", - рассказал местный житель.Он уточнил, что тех, чьи дома были повреждены в результате обстрела, заставили написать заявления, что их якобы обстреливала армия России.
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донбасс
артемовск
попасная
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Житель Владимировки о том, как украинские силовики били по селу, чтобы заселиться вместо жителей
Житель Владимировки о том, как украинские силовики били по селу, чтобы заселиться вместо жителей
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, артемовск, попасная
16:19 06.08.2022 (обновлено: 16:48 06.08.2022)
 
Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей

Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы освободить дома и расквартироваться

Читать ria.ru в
ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики, чтобы освободить себе дома и расквартироваться, обстреливали село Владимировка под Соледаром в Донбассе, рассказал журналистам местный житель Александр.
"Еще за Попасную бои шли (порядка 20 километров от Владимировки – ред.), а они уже били со стороны Артемовска и со стороны Соледара (на тот момент полностью подконтрольны Киеву- ред.)… Начали стрелять по селу, потом приехали в сельсовет и спросили, уехали ли люди, а то поселиться надо", - рассказал местный житель.
Он уточнил, что тех, чьи дома были повреждены в результате обстрела, заставили написать заявления, что их якобы обстреливала армия России.
Минобороны РФ о военных ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:48Специальная военная операция на Украине
Под Харьковом ВСУ открыли стрельбу по жителям из-за отказа уступать им дома
 
В миреДонбассВооруженные силы УкраиныАртемовскПопасная
 
 
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