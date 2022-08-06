https://ria.ru/20220806/donbass-1807745712.html
Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей
Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей - РИА Новости, 06.08.2022
Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей
Украинские силовики, чтобы освободить себе дома и расквартироваться, обстреливали село Владимировка под Соледаром в Донбассе, рассказал журналистам местный... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:19
2022-08-06T16:19
2022-08-06T16:48
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
артемовск
попасная
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ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики, чтобы освободить себе дома и расквартироваться, обстреливали село Владимировка под Соледаром в Донбассе, рассказал журналистам местный житель Александр."Еще за Попасную бои шли (порядка 20 километров от Владимировки – ред.), а они уже били со стороны Артемовска и со стороны Соледара (на тот момент полностью подконтрольны Киеву- ред.)… Начали стрелять по селу, потом приехали в сельсовет и спросили, уехали ли люди, а то поселиться надо", - рассказал местный житель.Он уточнил, что тех, чьи дома были повреждены в результате обстрела, заставили написать заявления, что их якобы обстреливала армия России.
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807470578.html
донбасс
артемовск
попасная
РИА Новости
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Житель Владимировки о том, как украинские силовики били по селу, чтобы заселиться вместо жителей
Житель Владимировки о том, как украинские силовики били по селу, чтобы заселиться вместо жителей
2022-08-06T16:19
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, артемовск, попасная
16:19 06.08.2022 (обновлено: 16:48 06.08.2022)
Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей
Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы освободить дома и расквартироваться