https://ria.ru/20220806/donbass-1807745712.html

Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей

Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей - РИА Новости, 06.08.2022

Житель Донбасса рассказал, как ВСУ били по селу, чтобы выгнать оттуда людей

Украинские силовики, чтобы освободить себе дома и расквартироваться, обстреливали село Владимировка под Соледаром в Донбассе, рассказал журналистам местный... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:19

2022-08-06T16:19

2022-08-06T16:48

в мире

донбасс

вооруженные силы украины

артемовск

попасная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807749543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b77cccf702315642f173f7fa472ac9d1.jpg

ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики, чтобы освободить себе дома и расквартироваться, обстреливали село Владимировка под Соледаром в Донбассе, рассказал журналистам местный житель Александр."Еще за Попасную бои шли (порядка 20 километров от Владимировки – ред.), а они уже били со стороны Артемовска и со стороны Соледара (на тот момент полностью подконтрольны Киеву- ред.)… Начали стрелять по селу, потом приехали в сельсовет и спросили, уехали ли люди, а то поселиться надо", - рассказал местный житель.Он уточнил, что тех, чьи дома были повреждены в результате обстрела, заставили написать заявления, что их якобы обстреливала армия России.

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807470578.html

донбасс

артемовск

попасная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель Владимировки о том, как украинские силовики били по селу, чтобы заселиться вместо жителей Житель Владимировки о том, как украинские силовики били по селу, чтобы заселиться вместо жителей 2022-08-06T16:19 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, артемовск, попасная