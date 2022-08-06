https://ria.ru/20220806/dnr-1807771269.html
В ДНР за сутки погибли десять защитников республики
В ДНР за сутки погибли десять защитников республики - РИА Новости, 06.08.2022
В ДНР за сутки погибли десять защитников республики
За текущие сутки десять военнослужащих ДНР погибли, 23 получили ранения, при этом украинские войска выпустили более 150 снарядов по десяти населенным пунктам... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:37
2022-08-06T19:37
2022-08-06T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. За текущие сутки десять военнослужащих ДНР погибли, 23 получили ранения, при этом украинские войска выпустили более 150 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам десяти населённых пунктов Республики... С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость десять защитников Донецкой Народной Республики погибли и двадцать три получили ранения", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки два мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения.
https://ria.ru/20220806/donbass-1807688306.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:37 06.08.2022 (обновлено: 19:44 06.08.2022)
В ДНР за сутки погибли десять защитников республики
Народная милиция ДНР сообщила о гибели десяти защитников республики, 23 ранены