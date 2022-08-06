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В ДНР за сутки погибли десять защитников республики - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/dnr-1807771269.html
В ДНР за сутки погибли десять защитников республики
В ДНР за сутки погибли десять защитников республики - РИА Новости, 06.08.2022
В ДНР за сутки погибли десять защитников республики
За текущие сутки десять военнослужащих ДНР погибли, 23 получили ранения, при этом украинские войска выпустили более 150 снарядов по десяти населенным пунктам... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:37
2022-08-06T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. За текущие сутки десять военнослужащих ДНР погибли, 23 получили ранения, при этом украинские войска выпустили более 150 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам десяти населённых пунктов Республики... С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость десять защитников Донецкой Народной Республики погибли и двадцать три получили ранения", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки два мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения.
https://ria.ru/20220806/donbass-1807688306.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:37 06.08.2022 (обновлено: 19:44 06.08.2022)
 
В ДНР за сутки погибли десять защитников республики

Народная милиция ДНР сообщила о гибели десяти защитников республики, 23 ранены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. За текущие сутки десять военнослужащих ДНР погибли, 23 получили ранения, при этом украинские войска выпустили более 150 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам десяти населённых пунктов Республики... С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость десять защитников Донецкой Народной Республики погибли и двадцать три получили ранения", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки два мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения.
Осколки от украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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В ДНР не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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