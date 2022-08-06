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Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2022
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Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области
Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2022
Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области
Псковская область примет на летний отдых около 500 детей из Бериславского района Херсонской области, над которым российский регион взял шефство, сообщил... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:24
2022-08-06T12:24
россия
псковская область
михаил ведерников
херсонская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Псковская область примет на летний отдых около 500 детей из Бериславского района Херсонской области, над которым российский регион взял шефство, сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников."Делегация Псковской области прибыла в Херсонскую область, чтобы на месте определиться с основными направлениями работы в подшефном Бериславском районе… Собираем заявки для организации отдыха школьников до начала учебного года. Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле. В целом мы готовы принять порядка 500 детей", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.По словам Ведерникова, власти российского региона доставили в подшефный район две машины гуманитарной помощи, а также 3 автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников."Несколько объектов образования не подлежат восстановлению в результате ракетных ударов (украинских войск - ред.), поэтому транспорт критически необходим", - отметил губернатор Псковской области.Ведерников добавил также, что Псковская область организует поставки в Бериславский район угля и дров для населения "по социальным ценам"."Сделаем все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни", - пообещал глава Псковской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220806/shefstvo-1807703785.html
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россия, псковская область, михаил ведерников, херсонская область
12:24 06.08.2022
 
Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области

Псковская область примет на отдых 500 детей из Бериславского района Херсонской области

© РИА Новости / Виталий ТимкивВожатые и дети около автобуса
Вожатые и дети около автобуса - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Вожатые и дети около автобуса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Псковская область примет на летний отдых около 500 детей из Бериславского района Херсонской области, над которым российский регион взял шефство, сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников.
"Делегация Псковской области прибыла в Херсонскую область, чтобы на месте определиться с основными направлениями работы в подшефном Бериславском районе… Собираем заявки для организации отдыха школьников до начала учебного года. Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле. В целом мы готовы принять порядка 500 детей", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
10:59
Псков возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области
По словам Ведерникова, власти российского региона доставили в подшефный район две машины гуманитарной помощи, а также 3 автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников.
"Несколько объектов образования не подлежат восстановлению в результате ракетных ударов (украинских войск - ред.), поэтому транспорт критически необходим", - отметил губернатор Псковской области.
Ведерников добавил также, что Псковская область организует поставки в Бериславский район угля и дров для населения "по социальным ценам".
"Сделаем все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни", - пообещал глава Псковской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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РоссияПсковская областьМихаил ВедерниковХерсонская область
 
 
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