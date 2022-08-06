https://ria.ru/20220806/deti-1807712392.html

Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области

Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2022

Псковская область примет на отдых 500 детей из Херсонской области

Псковская область примет на летний отдых около 500 детей из Бериславского района Херсонской области, над которым российский регион взял шефство, сообщил... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T12:24

2022-08-06T12:24

2022-08-06T12:24

россия

псковская область

михаил ведерников

херсонская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Псковская область примет на летний отдых около 500 детей из Бериславского района Херсонской области, над которым российский регион взял шефство, сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников."Делегация Псковской области прибыла в Херсонскую область, чтобы на месте определиться с основными направлениями работы в подшефном Бериславском районе… Собираем заявки для организации отдыха школьников до начала учебного года. Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле. В целом мы готовы принять порядка 500 детей", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.По словам Ведерникова, власти российского региона доставили в подшефный район две машины гуманитарной помощи, а также 3 автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников."Несколько объектов образования не подлежат восстановлению в результате ракетных ударов (украинских войск - ред.), поэтому транспорт критически необходим", - отметил губернатор Псковской области.Ведерников добавил также, что Псковская область организует поставки в Бериславский район угля и дров для населения "по социальным ценам"."Сделаем все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни", - пообещал глава Псковской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220806/shefstvo-1807703785.html

https://ria.ru/20220803/deti-1806891589.html

россия

псковская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, псковская область, михаил ведерников, херсонская область