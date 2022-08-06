https://ria.ru/20220806/dengi-1807671063.html

Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас

Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас - РИА Новости, 06.08.2022

Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас

Списать с вашей карты денежные средства на законном основании могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T02:17

2022-08-06T02:17

2022-08-06T13:59

общество

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Списать с вашей карты денежные средства на законном основании могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в банк с исполнительным листом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Сам банк может по договору с клиентом автоматически списывать с него деньги за услуги либо кредитные платежи. Кроме того, списание средств с привязанного к карте счета может быть инициировано Федеральной службой судебных приставов на основании решения суда и исполнительного листа. Списать приставы могут и исполнительский сбор, если должник не соглашается погасить долг добровольно.Если у вас есть долг по налогам, списать средства с вашего счета без разрешения может налоговая инспекция — также после получения решения суда и при наличии исполнительного листа. При этом любой человек, у которого есть исполнительный лист в отношении должника, может обратиться в банк самостоятельно, чтобы тот списал деньги. “Если гражданин не знает, в каком банке у должника хранятся деньги, он может обратиться к судебным приставам”, — заключил юрист.

https://ria.ru/20220713/karty-1802089834.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия