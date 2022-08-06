https://ria.ru/20220806/dengi-1807671063.html
Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас
Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас - РИА Новости, 06.08.2022
Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас
Списать с вашей карты денежные средства на законном основании могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T02:17
2022-08-06T02:17
2022-08-06T13:59
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_3279589172f1b149479b2331e084686f.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Списать с вашей карты денежные средства на законном основании могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в банк с исполнительным листом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Сам банк может по договору с клиентом автоматически списывать с него деньги за услуги либо кредитные платежи. Кроме того, списание средств с привязанного к карте счета может быть инициировано Федеральной службой судебных приставов на основании решения суда и исполнительного листа. Списать приставы могут и исполнительский сбор, если должник не соглашается погасить долг добровольно.Если у вас есть долг по налогам, списать средства с вашего счета без разрешения может налоговая инспекция — также после получения решения суда и при наличии исполнительного листа. При этом любой человек, у которого есть исполнительный лист в отношении должника, может обратиться в банк самостоятельно, чтобы тот списал деньги. “Если гражданин не знает, в каком банке у должника хранятся деньги, он может обратиться к судебным приставам”, — заключил юрист.
https://ria.ru/20220713/karty-1802089834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_c9ed7cff23878e277297b4d0807114f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
02:17 06.08.2022 (обновлено: 13:59 06.08.2022)
Юрист объяснил, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас
Юрист Уткин предупредил о риске списания денег с банковской карты приставами и ФНС
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Списать с вашей карты денежные средства на законном основании могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в банк с исполнительным листом, рассказал
агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Сам банк может по договору с клиентом автоматически списывать с него деньги за услуги либо кредитные платежи. Кроме того, списание средств с привязанного к карте счета может быть инициировано Федеральной службой судебных приставов на основании решения суда и исполнительного листа. Списать приставы могут и исполнительский сбор, если должник не соглашается погасить долг добровольно.
Если у вас есть долг по налогам, списать средства с вашего счета без разрешения может налоговая инспекция — также после получения решения суда и при наличии исполнительного листа. При этом любой человек, у которого есть исполнительный лист в отношении должника, может обратиться в банк самостоятельно, чтобы тот списал деньги. “Если гражданин не знает, в каком банке у должника хранятся деньги, он может обратиться к судебным приставам”, — заключил юрист.