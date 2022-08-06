https://ria.ru/20220806/banki-1807610670.html
Ускоренный вывод: российские банки "очистят" от долларов и евро
Ускоренный вывод: российские банки "очистят" от долларов и евро - РИА Новости, 06.08.2022
Ускоренный вывод: российские банки "очистят" от долларов и евро
ЦБ анонсировал новые меры по сокращению операций банков в долларах и евро. Цель — снижение рисков для граждан и бизнеса, которые возникли после блокировки... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:00
2022-08-06T08:00
2022-08-06T08:10
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
банки
санкции в отношении россии
доллар
евро
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЦБ анонсировал новые меры по сокращению операций банков в долларах и евро. Цель — снижение рисков для граждан и бизнеса, которые возникли после блокировки российских активов за рубежом и из-за санкционных ограничений на расчеты. В сути предложений разбиралось РИА Новости.Надбавки за рискВ докладе Банка России "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях" говорится о неизбежности отказа от валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте.Западные страны заморозили зарубежные активы государства и российских банков. А также ограничили возможности платежей в резервных валютах, которые стали "токсичными" и в международном, и во внутреннем обороте.Поэтому регулятор планирует новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам в зависимости от эмитента и статуса "дружественного" или "недружественного" России государства.Кроме того, изучают целесообразность применения повышенных нормативов резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Постепенный отказ от них, подчеркивают в ЦБ, должен происходить равномерно по всем операциям.Перестроить структуруКак поясняют эксперты, повышенные надбавки повлияют на определение достаточности капитала финансовых организаций."Эти кредиты и ценные бумаги будут взвешиваться с более высоким коэффициентом риска (надбавкой). Поэтому банки на первых порах могут испытывать трудности с тем, чтобы соответствовать требованиям регулятора по достаточности капитала", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".По мнению Веретенниковой, вероятнее всего, на смену придет юань — одна из наиболее популярных альтернатив доллару в санкционных условиях. Это достаточно надежная денежная единица со сравнительно низкой волатильностью. Кроме того, все больше торговых операций осуществляется в национальных валютах. Тенденция будет усиливаться, поскольку экспорт переориентируется на азиатские рынки."Выталкивать" с депозитовТаким образом, привлекать средства в "токсичных" валютах для банков станет еще дороже и менее выгодно, как и выдавать в них кредиты. Меры девалютизации в банковском секторе скажутся и на клиентах кредитных организаций."Условия, комиссии по таким вкладам, счетам и кредитам ужесточатся. Кто-то уйдет из доллара и евро. Накопления, депозиты будут "выталкиваться" на конвертацию в рубли и использование рублевых финансовых инструментов. Либо в другие валюты — безопасные с точки зрения санкционных рисков. Например, китайский юань, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, турецкая лира, валюты стран ближнего зарубежья", — полагает Марк Гойхман.Экономисты подчеркивают: о полном запрете долларов и евро речь не идет. Отказываться от них нельзя: Россия по-прежнему торгует на внешних рынках в основном в этих валютах. Но там, где их можно заменить, ЦБ страхует риски.Предложение регулятора перевести накопления государственных компаний в другие валюты эксперты также считают целесообразным."Товарооборот с Европой и США сокращается, торговля переориентируется на азиатские рынки. Уже сейчас многие российские компании используют юани, поскольку расчеты в них намного быстрее и практичнее", — отмечает Веретенникова.Все это, с одной стороны, пойдет на пользу рублю: спрос на него вырастет. Но и противоположные факторы в перспективе могут оказаться сильными, сдержав укрепление российской валюты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220805/tsb-1807475644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, банки, санкции в отношении россии, доллар, евро
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЦБ анонсировал новые меры по сокращению операций банков в долларах и евро. Цель — снижение рисков для граждан и бизнеса, которые возникли после блокировки российских активов за рубежом и из-за санкционных ограничений на расчеты. В сути предложений разбиралось РИА Новости.
В докладе Банка России "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях" говорится о неизбежности отказа от валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте.
Западные страны заморозили зарубежные активы государства и российских банков. А также ограничили возможности платежей в резервных валютах, которые стали "токсичными" и в международном, и во внутреннем обороте.
Поэтому регулятор планирует новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам в зависимости от эмитента и статуса "дружественного" или "недружественного" России государства.
Кроме того, изучают целесообразность применения повышенных нормативов резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Постепенный отказ от них, подчеркивают в ЦБ, должен происходить равномерно по всем операциям.
"Центробанк стремится максимально защитить денежное обращение, валютные средства компаний и частных лиц. Нарастают риски дальнейших сложностей в валютных расчетах, их заморозки. Возможны блокировки счетов Национального клирингового центра (НКЦ), что создаст трудности для конвертации основных валют на российской бирже. Поэтому регулятор и предлагает ограничить использование валют "недружественных" стран, — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Как поясняют эксперты, повышенные надбавки повлияют на определение достаточности капитала финансовых организаций.
"Эти кредиты и ценные бумаги будут взвешиваться с более высоким коэффициентом риска (надбавкой). Поэтому банки на первых порах могут испытывать трудности с тем, чтобы соответствовать требованиям регулятора по достаточности капитала", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".
Однако банки в результате перестроят валютную структуру активов. "Им сейчас труднее платежами в долларах и евро, время на обработку существенно увеличилось из-за ужесточения процедуры комплаенса, деньги могут заблокировать в любой момент. Переход на расчеты в других валютах снизит риски", — поясняет аналитик.
По мнению Веретенниковой, вероятнее всего, на смену придет юань — одна из наиболее популярных альтернатив доллару в санкционных условиях. Это достаточно надежная денежная единица со сравнительно низкой волатильностью. Кроме того, все больше торговых операций осуществляется в национальных валютах. Тенденция будет усиливаться, поскольку экспорт переориентируется на азиатские рынки.
"Выталкивать" с депозитов
Таким образом, привлекать средства в "токсичных" валютах для банков станет еще дороже и менее выгодно, как и выдавать в них кредиты. Меры девалютизации в банковском секторе скажутся и на клиентах кредитных организаций.
"Условия, комиссии по таким вкладам, счетам и кредитам ужесточатся. Кто-то уйдет из доллара и евро. Накопления, депозиты будут "выталкиваться" на конвертацию в рубли и использование рублевых финансовых инструментов. Либо в другие валюты — безопасные с точки зрения санкционных рисков. Например, китайский юань, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, турецкая лира, валюты стран ближнего зарубежья", — полагает Марк Гойхман.
Экономисты подчеркивают: о полном запрете долларов и евро речь не идет. Отказываться от них нельзя: Россия по-прежнему торгует на внешних рынках в основном в этих валютах. Но там, где их можно заменить, ЦБ страхует риски.
"Переходя на активы дружественных стран, ЦБ защищает и граждан, и корпорации", — подчеркивает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник ЦБ.
Предложение регулятора перевести накопления государственных компаний в другие валюты эксперты также считают целесообразным.
"Товарооборот с Европой и США сокращается, торговля переориентируется на азиатские рынки. Уже сейчас многие российские компании используют юани, поскольку расчеты в них намного быстрее и практичнее", — отмечает Веретенникова.
Все это, с одной стороны, пойдет на пользу рублю: спрос на него вырастет. Но и противоположные факторы в перспективе могут оказаться сильными, сдержав укрепление российской валюты.