https://ria.ru/20220806/banki-1807610670.html

Ускоренный вывод: российские банки "очистят" от долларов и евро

Ускоренный вывод: российские банки "очистят" от долларов и евро - РИА Новости, 06.08.2022

Ускоренный вывод: российские банки "очистят" от долларов и евро

ЦБ анонсировал новые меры по сокращению операций банков в долларах и евро. Цель — снижение рисков для граждан и бизнеса, которые возникли после блокировки... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:00

2022-08-06T08:00

2022-08-06T08:10

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

банки

санкции в отношении россии

доллар

евро

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЦБ анонсировал новые меры по сокращению операций банков в долларах и евро. Цель — снижение рисков для граждан и бизнеса, которые возникли после блокировки российских активов за рубежом и из-за санкционных ограничений на расчеты. В сути предложений разбиралось РИА Новости.Надбавки за рискВ докладе Банка России "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях" говорится о неизбежности отказа от валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте.Западные страны заморозили зарубежные активы государства и российских банков. А также ограничили возможности платежей в резервных валютах, которые стали "токсичными" и в международном, и во внутреннем обороте.Поэтому регулятор планирует новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам в зависимости от эмитента и статуса "дружественного" или "недружественного" России государства.Кроме того, изучают целесообразность применения повышенных нормативов резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Постепенный отказ от них, подчеркивают в ЦБ, должен происходить равномерно по всем операциям.Перестроить структуруКак поясняют эксперты, повышенные надбавки повлияют на определение достаточности капитала финансовых организаций."Эти кредиты и ценные бумаги будут взвешиваться с более высоким коэффициентом риска (надбавкой). Поэтому банки на первых порах могут испытывать трудности с тем, чтобы соответствовать требованиям регулятора по достаточности капитала", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".По мнению Веретенниковой, вероятнее всего, на смену придет юань — одна из наиболее популярных альтернатив доллару в санкционных условиях. Это достаточно надежная денежная единица со сравнительно низкой волатильностью. Кроме того, все больше торговых операций осуществляется в национальных валютах. Тенденция будет усиливаться, поскольку экспорт переориентируется на азиатские рынки."Выталкивать" с депозитовТаким образом, привлекать средства в "токсичных" валютах для банков станет еще дороже и менее выгодно, как и выдавать в них кредиты. Меры девалютизации в банковском секторе скажутся и на клиентах кредитных организаций."Условия, комиссии по таким вкладам, счетам и кредитам ужесточатся. Кто-то уйдет из доллара и евро. Накопления, депозиты будут "выталкиваться" на конвертацию в рубли и использование рублевых финансовых инструментов. Либо в другие валюты — безопасные с точки зрения санкционных рисков. Например, китайский юань, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, турецкая лира, валюты стран ближнего зарубежья", — полагает Марк Гойхман.Экономисты подчеркивают: о полном запрете долларов и евро речь не идет. Отказываться от них нельзя: Россия по-прежнему торгует на внешних рынках в основном в этих валютах. Но там, где их можно заменить, ЦБ страхует риски.Предложение регулятора перевести накопления государственных компаний в другие валюты эксперты также считают целесообразным."Товарооборот с Европой и США сокращается, торговля переориентируется на азиатские рынки. Уже сейчас многие российские компании используют юани, поскольку расчеты в них намного быстрее и практичнее", — отмечает Веретенникова.Все это, с одной стороны, пойдет на пользу рублю: спрос на него вырастет. Но и противоположные факторы в перспективе могут оказаться сильными, сдержав укрепление российской валюты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/tsb-1807475644.html

https://ria.ru/20220804/valyuta-1807185648.html

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2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, банки, санкции в отношении россии, доллар, евро