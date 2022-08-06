https://ria.ru/20220806/attraktsion-1807796257.html

Депутат потребовал проверить аттракцион в Орле, где погибла девушка

Депутат потребовал проверить аттракцион в Орле, где погибла девушка - РИА Новости, 06.08.2022

Депутат потребовал проверить аттракцион в Орле, где погибла девушка

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов потребовал проверить правомерность выдачи разрешения на работу аттракциона "Орбита" в Орле, где погибла девушка, по... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T23:41

2022-08-06T23:41

2022-08-06T23:41

орел

россия

лдпр

происшествия

борис чернышов (депутат)

суск рф

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов потребовал проверить правомерность выдачи разрешения на работу аттракциона "Орбита" в Орле, где погибла девушка, по его словам, проверки технического состояния аттракционов должны стать внеплановыми.Девушка 17 лет погибла в субботу, выпав с аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле. СУСК по Орловской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку начала прокуратура, работа аттракциона приостановлена."Инцидент в Орле в парке аттракционов, где погиб подросток, ещё раз доказывает нам, что проверки технического состояния таких конструкций, особенно той части площадки, на которой расположен или перемещается пассажир, должны стать внеплановыми для соответствующих ревизионных органов. Только такая мера позволит сократить риск получения травм в результате соприкосновения пассажира или обслуживающего персонала аттракциона с разными элементами конструкций", - рассказал Чернышов РИА Новости.По его словам, некоторые предприниматели в сфере развлечений стремятся именно в конце летнего сезона "нажиться на интересе детей к аттракционам". Парламентарий добавил, что механизм предоставления подобных услуг населению должен быть максимально безопасным, но по сводкам происшествий видно, что это не так."В связи с этим требую немедленно проверить правомерность выдачи чиновниками разрешения владельцам развлекательного комплекса на работу аттракциона "Орбита" в Орле, где произошла трагедия с ребенком. И было ли у них вообще разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий в этом парке, проводилась ли профилактика оборудования, был ли вовремя ремонт техники. Если всего этого не было - виновные должны за это ответить", - заявил Чернышов.

https://ria.ru/20220806/makhachkala-1807779644.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/zakon-1802401946.html

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