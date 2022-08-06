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Депутат потребовал проверить аттракцион в Орле, где погибла девушка - РИА Новости, 06.08.2022
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Депутат потребовал проверить аттракцион в Орле, где погибла девушка
Депутат потребовал проверить аттракцион в Орле, где погибла девушка - РИА Новости, 06.08.2022
Депутат потребовал проверить аттракцион в Орле, где погибла девушка
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов потребовал проверить правомерность выдачи разрешения на работу аттракциона "Орбита" в Орле, где погибла девушка, по... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T23:41
2022-08-06T23:41
орел
россия
лдпр
происшествия
борис чернышов (депутат)
суск рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов потребовал проверить правомерность выдачи разрешения на работу аттракциона "Орбита" в Орле, где погибла девушка, по его словам, проверки технического состояния аттракционов должны стать внеплановыми.Девушка 17 лет погибла в субботу, выпав с аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле. СУСК по Орловской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку начала прокуратура, работа аттракциона приостановлена."Инцидент в Орле в парке аттракционов, где погиб подросток, ещё раз доказывает нам, что проверки технического состояния таких конструкций, особенно той части площадки, на которой расположен или перемещается пассажир, должны стать внеплановыми для соответствующих ревизионных органов. Только такая мера позволит сократить риск получения травм в результате соприкосновения пассажира или обслуживающего персонала аттракциона с разными элементами конструкций", - рассказал Чернышов РИА Новости.По его словам, некоторые предприниматели в сфере развлечений стремятся именно в конце летнего сезона "нажиться на интересе детей к аттракционам". Парламентарий добавил, что механизм предоставления подобных услуг населению должен быть максимально безопасным, но по сводкам происшествий видно, что это не так."В связи с этим требую немедленно проверить правомерность выдачи чиновниками разрешения владельцам развлекательного комплекса на работу аттракциона "Орбита" в Орле, где произошла трагедия с ребенком. И было ли у них вообще разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий в этом парке, проводилась ли профилактика оборудования, был ли вовремя ремонт техники. Если всего этого не было - виновные должны за это ответить", - заявил Чернышов.
https://ria.ru/20220806/makhachkala-1807779644.html
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орел, россия, лдпр, происшествия, борис чернышов (депутат), суск рф
23:41 06.08.2022
 
Депутат потребовал проверить аттракцион в Орле, где погибла девушка

Депутат Чернышов потребовал проверить законность разрешения на аттракцион в Орле

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов потребовал проверить правомерность выдачи разрешения на работу аттракциона "Орбита" в Орле, где погибла девушка, по его словам, проверки технического состояния аттракционов должны стать внеплановыми.
Девушка 17 лет погибла в субботу, выпав с аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле. СУСК по Орловской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку начала прокуратура, работа аттракциона приостановлена.
Махачкала - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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В Махачкале девушка выпала из окна автомобиля во время движения
"Инцидент в Орле в парке аттракционов, где погиб подросток, ещё раз доказывает нам, что проверки технического состояния таких конструкций, особенно той части площадки, на которой расположен или перемещается пассажир, должны стать внеплановыми для соответствующих ревизионных органов. Только такая мера позволит сократить риск получения травм в результате соприкосновения пассажира или обслуживающего персонала аттракциона с разными элементами конструкций", - рассказал Чернышов РИА Новости.
По его словам, некоторые предприниматели в сфере развлечений стремятся именно в конце летнего сезона "нажиться на интересе детей к аттракционам". Парламентарий добавил, что механизм предоставления подобных услуг населению должен быть максимально безопасным, но по сводкам происшествий видно, что это не так.
"В связи с этим требую немедленно проверить правомерность выдачи чиновниками разрешения владельцам развлекательного комплекса на работу аттракциона "Орбита" в Орле, где произошла трагедия с ребенком. И было ли у них вообще разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий в этом парке, проводилась ли профилактика оборудования, был ли вовремя ремонт техники. Если всего этого не было - виновные должны за это ответить", - заявил Чернышов.
Аттракцион - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 12:49В России
В Петербурге предложили разработать федеральный закон "Об аттракционах"
 
ОрелРоссияЛДПРПроисшествияБорис Чернышов (депутат)СУСК РФ
 
 
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