https://ria.ru/20220806/asean-1807721993.html

Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН

Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН - РИА Новости, 06.08.2022

Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в субботу рассказал в публичном выступлении о проблемах, с которыми правительство страны столкнулось при организации серии... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:48

2022-08-06T13:48

2022-08-06T13:48

в мире

хун сен

нэнси пелоси

камбоджа

пномпень

тайвань

высший арбитражный суд рф

конгресс сша

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БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в субботу рассказал в публичном выступлении о проблемах, с которыми правительство страны столкнулось при организации серии министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока, в которых, помимо государств-членов АСЕАН, участвовали Китай, США, Россия, Япония, Индия и другие страны, а также Евросоюз.Камбоджа в 2022 году осуществляет переходящее председательство в АСЕАН. Во встречах в Пномпене участвовали министры иностранных дел стран АСЕАН, на некоторых встречах к ним присоединялись и министры иностранных дел стран – диалоговых партнеров блока."К нам, как к хозяевам, все относились очень хорошо, но все же нам пришлось столкнуться с рядом проблем", - сказал Хун Сен на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Королевского университета Пномпеня. Слова премьера приводит интернет-версия газеты Khmer Times."Были проблемы и с текстами совместных коммюнике, которые принимаются только консенсусом. Но нам (представителям Камбоджи, страны-председателя – ред.), удалось урегулировать эту ситуацию", - сказал Хун Сен.По итогам встреч было принято 29-страничное совместное коммюнике и отдельное совместное заявление министров иностранных дел АСЕАН по ситуации в Тайваньском проливе, сложившейся после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.В течение прошлой недели в Пномпене прошли 55-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, серия двусторонних встреч АСЕАН и диалоговых партнеров блока, министерская встреча Восточноазиатского саммита (ВАС) и региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).

https://ria.ru/20220805/tayvan-1807405661.html

https://ria.ru/20220328/kambodzha-1780489316.html

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хун сен, нэнси пелоси, камбоджа, пномпень, тайвань, высший арбитражный суд рф, конгресс сша