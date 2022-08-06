Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН
Премьер Камбоджи Хун Сен рассказал о трудностях в рассадке и принятии документов АСЕАН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкНа встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Пномпене
На встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Пномпене. Архивное фото
БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в субботу рассказал в публичном выступлении о проблемах, с которыми правительство страны столкнулось при организации серии министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока, в которых, помимо государств-членов АСЕАН, участвовали Китай, США, Россия, Япония, Индия и другие страны, а также Евросоюз.
"К нам, как к хозяевам, все относились очень хорошо, но все же нам пришлось столкнуться с рядом проблем", - сказал Хун Сен на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Королевского университета Пномпеня. Слова премьера приводит интернет-версия газеты Khmer Times.
"У нас, например, были проблемы с рассадкой на мероприятиях с диалоговыми партнерами. В Европе и в других местах происходят конфликты, и потому некоторые министры не хотели сидеть рядом друг с другом", - рассказал он.
"Были проблемы и с текстами совместных коммюнике, которые принимаются только консенсусом. Но нам (представителям Камбоджи, страны-председателя – ред.), удалось урегулировать эту ситуацию", - сказал Хун Сен.
По итогам встреч было принято 29-страничное совместное коммюнике и отдельное совместное заявление министров иностранных дел АСЕАН по ситуации в Тайваньском проливе, сложившейся после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
В течение прошлой недели в Пномпене прошли 55-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, серия двусторонних встреч АСЕАН и диалоговых партнеров блока, министерская встреча Восточноазиатского саммита (ВАС) и региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).