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Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН - РИА Новости, 06.08.2022
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Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН
Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН - РИА Новости, 06.08.2022
Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в субботу рассказал в публичном выступлении о проблемах, с которыми правительство страны столкнулось при организации серии... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:48
2022-08-06T13:48
в мире
хун сен
нэнси пелоси
камбоджа
пномпень
тайвань
высший арбитражный суд рф
конгресс сша
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БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в субботу рассказал в публичном выступлении о проблемах, с которыми правительство страны столкнулось при организации серии министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока, в которых, помимо государств-членов АСЕАН, участвовали Китай, США, Россия, Япония, Индия и другие страны, а также Евросоюз.Камбоджа в 2022 году осуществляет переходящее председательство в АСЕАН. Во встречах в Пномпене участвовали министры иностранных дел стран АСЕАН, на некоторых встречах к ним присоединялись и министры иностранных дел стран – диалоговых партнеров блока."К нам, как к хозяевам, все относились очень хорошо, но все же нам пришлось столкнуться с рядом проблем", - сказал Хун Сен на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Королевского университета Пномпеня. Слова премьера приводит интернет-версия газеты Khmer Times."Были проблемы и с текстами совместных коммюнике, которые принимаются только консенсусом. Но нам (представителям Камбоджи, страны-председателя – ред.), удалось урегулировать эту ситуацию", - сказал Хун Сен.По итогам встреч было принято 29-страничное совместное коммюнике и отдельное совместное заявление министров иностранных дел АСЕАН по ситуации в Тайваньском проливе, сложившейся после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.В течение прошлой недели в Пномпене прошли 55-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, серия двусторонних встреч АСЕАН и диалоговых партнеров блока, министерская встреча Восточноазиатского саммита (ВАС) и региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).
https://ria.ru/20220805/tayvan-1807405661.html
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в мире, хун сен, нэнси пелоси, камбоджа, пномпень, тайвань, высший арбитражный суд рф, конгресс сша
13:48 06.08.2022
 
Премьер Камбоджи заявил о трудностях в принятии итоговых документов АСЕАН

Премьер Камбоджи Хун Сен рассказал о трудностях в рассадке и принятии документов АСЕАН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкНа встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Пномпене
На встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Пномпене - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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На встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Пномпене. Архивное фото
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БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в субботу рассказал в публичном выступлении о проблемах, с которыми правительство страны столкнулось при организации серии министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока, в которых, помимо государств-членов АСЕАН, участвовали Китай, США, Россия, Япония, Индия и другие страны, а также Евросоюз.
Камбоджа в 2022 году осуществляет переходящее председательство в АСЕАН. Во встречах в Пномпене участвовали министры иностранных дел стран АСЕАН, на некоторых встречах к ним присоединялись и министры иностранных дел стран – диалоговых партнеров блока.
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"К нам, как к хозяевам, все относились очень хорошо, но все же нам пришлось столкнуться с рядом проблем", - сказал Хун Сен на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Королевского университета Пномпеня. Слова премьера приводит интернет-версия газеты Khmer Times.
"У нас, например, были проблемы с рассадкой на мероприятиях с диалоговыми партнерами. В Европе и в других местах происходят конфликты, и потому некоторые министры не хотели сидеть рядом друг с другом", - рассказал он.
"Были проблемы и с текстами совместных коммюнике, которые принимаются только консенсусом. Но нам (представителям Камбоджи, страны-председателя – ред.), удалось урегулировать эту ситуацию", - сказал Хун Сен.
По итогам встреч было принято 29-страничное совместное коммюнике и отдельное совместное заявление министров иностранных дел АСЕАН по ситуации в Тайваньском проливе, сложившейся после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.
В течение прошлой недели в Пномпене прошли 55-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, серия двусторонних встреч АСЕАН и диалоговых партнеров блока, министерская встреча Восточноазиатского саммита (ВАС) и региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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В миреХун СенНэнси ПелосиКамбоджаПномпеньТайваньВысший арбитражный суд РФКонгресс США
 
 
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