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"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
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"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ
"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ
Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях ВСУ, заявил американский... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:43
2022-08-05T21:57
в мире
дмитрий кулеба
украина
донбасс
вооруженные силы украины
amnesty international
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях ВСУ, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.Ранее эксперты проанализировали действия украинской армии и пришли к выводу, что она нарушает международные правовые нормы, размещая боевую технику в школах и больницах городов и тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил. Зеленский обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на Украину. Также с критикой в ее адрес выступил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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в мире, дмитрий кулеба, украина, донбасс, вооруженные силы украины, amnesty international, владимир зеленский
21:43 05.08.2022 (обновлено: 21:57 05.08.2022)
 
"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ

Американский правозащитник Барака: Amnesty International разоблачила ложь Зеленского о ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях ВСУ, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
Ранее эксперты проанализировали действия украинской армии и пришли к выводу, что она нарушает международные правовые нормы, размещая боевую технику в школах и больницах городов и тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил. Зеленский обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на Украину. Также с критикой в ее адрес выступил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

"Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International "попала под чары кремлевской пропаганды", указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы", — написал Барака в Twitter.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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В миреДмитрий КулебаУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныAmnesty InternationalВладимир Зеленский
 
 
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