21:43 05.08.2022 (обновлено: 21:57 05.08.2022)
"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ
Американский правозащитник Барака: Amnesty International разоблачила ложь Зеленского о ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях ВСУ, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
Ранее эксперты проанализировали действия украинской армии и пришли к выводу, что она нарушает международные правовые нормы, размещая боевую технику в школах и больницах городов и тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил. Зеленский обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на Украину. Также с критикой в ее адрес выступил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.
"Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International "попала под чары кремлевской пропаганды", указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы", — написал Барака в Twitter.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.