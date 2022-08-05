https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807657425.html

"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ

"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022

"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ

Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях ВСУ, заявил американский... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:43

2022-08-05T21:43

2022-08-05T21:57

в мире

дмитрий кулеба

украина

донбасс

вооруженные силы украины

amnesty international

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях ВСУ, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.Ранее эксперты проанализировали действия украинской армии и пришли к выводу, что она нарушает международные правовые нормы, размещая боевую технику в школах и больницах городов и тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил. Зеленский обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на Украину. Также с критикой в ее адрес выступил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220805/otchet-1807644072.html

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, дмитрий кулеба, украина, донбасс, вооруженные силы украины, amnesty international, владимир зеленский