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Путин и Эрдоган приняли совместное заявление - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин и Эрдоган приняли совместное заявление
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:40
2022-08-05T20:21
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
сочи
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры начались после 15.00 мск в Сочи. Лидеры двух стран проводили переговоры в течение 4 часов как в узком, так и в расширенном составах."Принято совместное заявление", - сказал Песков.При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве подписывать не планировалось.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, сочи
19:40 05.08.2022 (обновлено: 20:21 05.08.2022)
 
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление

Песков: Путин и Эрдоган по итогам переговоров приняли совместное заявление

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры начались после 15.00 мск в Сочи. Лидеры двух стран проводили переговоры в течение 4 часов как в узком, так и в расширенном составах.
"Принято совместное заявление", - сказал Песков.
При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве подписывать не планировалось.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
01:21
Межгосударственные отношения России и Турции
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияСочи
 
 
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