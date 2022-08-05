https://ria.ru/20220805/zayavlenie-1807634850.html

Путин и Эрдоган приняли совместное заявление

Путин и Эрдоган приняли совместное заявление - РИА Новости, 05.08.2022

Путин и Эрдоган приняли совместное заявление

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:40

2022-08-05T19:40

2022-08-05T20:21

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

сочи

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры начались после 15.00 мск в Сочи. Лидеры двух стран проводили переговоры в течение 4 часов как в узком, так и в расширенном составах."Принято совместное заявление", - сказал Песков.При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве подписывать не планировалось.

https://ria.ru/20220805/diplomatiya-1807197636.html

турция

россия

сочи

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, сочи