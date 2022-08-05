https://ria.ru/20220805/zayavlenie-1807634850.html
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:40
2022-08-05T19:40
2022-08-05T20:21
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
сочи
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры начались после 15.00 мск в Сочи. Лидеры двух стран проводили переговоры в течение 4 часов как в узком, так и в расширенном составах."Принято совместное заявление", - сказал Песков.При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве подписывать не планировалось.
https://ria.ru/20220805/diplomatiya-1807197636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, сочи
19:40 05.08.2022 (обновлено: 20:21 05.08.2022)
Путин и Эрдоган приняли совместное заявление
Песков: Путин и Эрдоган по итогам переговоров приняли совместное заявление