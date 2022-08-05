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Во Франции более ста коммун остались без питьевой воды из-за засухи
Во Франции более ста коммун остались без питьевой воды из-за засухи - РИА Новости, 05.08.2022
Во Франции более ста коммун остались без питьевой воды из-за засухи
Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи, сообщил в пятницу министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:13
2022-08-05T14:13
2022-08-05T14:13
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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи, сообщил в пятницу министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу.Второго июля ограничения на использование воды из-за засухи распространились на всю территорию французской метрополии, включая Париж и три центральных департамента О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн."В более 100 коммунах Франции сегодня больше нет питьевой воды… В некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках, поскольку в трубах ничего не осталось. Нам необходимо ужесточить ограничения", - заявил Бешу в эфире телеканала BFMTV во время своей рабочей поездки в департамент Альпы Верхнего Прованса.Третья волна жары пришла Францию 1 августа. "Оранжевый" уровень погодной опасности был объявлен в пяти департаментах Франции - Дроме, Ардеше, Восточных Пиренеях, Гаре и Воклюзе. На юго-западе страны максимальная температура достигала 40 градусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, альпы
Во Франции более ста коммун остались без питьевой воды из-за засухи
Министр Бешу: во Франции более ста коммун остались без питьевой воды из-за засухи