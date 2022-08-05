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В Запорожской ВГА сообщили о звуках взрывов в Запорожье
В Запорожской ВГА сообщили о звуках взрывов в Запорожье - РИА Новости, 05.08.2022
В Запорожской ВГА сообщили о звуках взрывов в Запорожье
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в контролируемом Киевом Запорожье были слышны четыре взрыва. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:17
2022-08-05T02:17
2022-08-05T02:51
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в контролируемом Киевом Запорожье были слышны четыре взрыва."В Запорожье громко! В городе было слышно 4 взрыва. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Позже он уточнил, что, по предварительным данным, взрывы произошли в Заводском районе Запорожья.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220804/zaporozhe-1807211753.html
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в мире, украина, запорожье, запорожская область
02:17 05.08.2022 (обновлено: 02:51 05.08.2022)
В Запорожской ВГА сообщили о звуках взрывов в Запорожье
Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил, что в Запорожье были слышны четыре взрыва