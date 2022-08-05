https://ria.ru/20220805/zaderzhanie-1807403876.html

Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятки

Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятки - РИА Новости, 05.08.2022

Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятки

Экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова задержали за взятки, возбуждено несколько уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:49

2022-08-05T09:49

2022-08-05T10:00

происшествия

республика алтай

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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова задержали за взятки, возбуждено несколько уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Бывшего министра Павла Решетова действительно задержали, речь о взятках, возбуждено несколько уголовных дел", - сообщил источник.Решетов возглавлял министерство с 2018 по 2019 год.

https://realty.ria.ru/20220727/khabarovsk-1805235958.html

республика алтай

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика алтай