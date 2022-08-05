https://ria.ru/20220805/zaderzhanie-1807403876.html
Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятки
Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятки - РИА Новости, 05.08.2022
Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятки
Экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова задержали за взятки, возбуждено несколько уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:49
2022-08-05T09:49
2022-08-05T10:00
происшествия
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова задержали за взятки, возбуждено несколько уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Бывшего министра Павла Решетова действительно задержали, речь о взятках, возбуждено несколько уголовных дел", - сообщил источник.Решетов возглавлял министерство с 2018 по 2019 год.
https://realty.ria.ru/20220727/khabarovsk-1805235958.html
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай
09:49 05.08.2022 (обновлено: 10:00 05.08.2022)
Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятки
Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай Решетова задержали за взятки
БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова задержали за взятки, возбуждено несколько уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Бывшего министра Павла Решетова действительно задержали, речь о взятках, возбуждено несколько уголовных дел", - сообщил источник.
Решетов возглавлял министерство с 2018 по 2019 год.