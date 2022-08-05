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В США обрушились на экс-постпреда в ООН из-за угроз России - РИА Новости, 05.08.2022
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В США обрушились на экс-постпреда в ООН из-за угроз России
В США обрушились на экс-постпреда в ООН из-за угроз России - РИА Новости, 05.08.2022
В США обрушились на экс-постпреда в ООН из-за угроз России
Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали статью бывшего постпреда США при ООН Залмая Халилзада, где он потребовал создать условия,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:05
2022-08-05T11:44
в мире
джон кирби
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
афганистан
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали статью бывшего постпреда США при ООН Залмая Халилзада, где он потребовал создать условия, "чтобы конфликт ударил по России ближе к дому".Многие комментаторы болезненно отреагировали на призывы Халилзада усилить помощь Украине, в том числе за счет поставок оружия."Здравствуйте, Залмай, Вы вернулись! Не удовлетворившись тем, что облажались в Афганистане и Ираке, вы отважились переключиться на Украину. Надеюсь, никто не воспринимает вас всерьез", — заявил пользователь Koala Sridnar."Любые плодотворные переговоры невозможны, потому что наш главнокомандующий в самоволке!" — написал MIKE CASEY."В этой оценке нет ничего оригинального, кроме неудачных ястребиных, глобалистских тезисов. Продолжение финансирования регионального конфликта, который не имеет ничего общего с законными интересами США, — плохая политика и причинит боль простым американцам, не улучшая их жизнь", — отметила Racheal Worley."Поджигатели войны хотят мести, разрушения и прибыли. Такие никогда не угомонятся", — посетовал Rick Cole.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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в мире, джон кирби, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, афганистан, санкции в отношении россии
11:05 05.08.2022 (обновлено: 11:44 05.08.2022)
 
В США обрушились на экс-постпреда в ООН из-за угроз России

Читатели WSJ обвинили бывшего постпреда США в ООН в разжигании украинского кризиса

CC0 / US Embassy Kabul Afghanistan / Залмай Халилзад
Залмай Халилзад - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
CC0 / US Embassy Kabul Afghanistan /
Залмай Халилзад
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали статью бывшего постпреда США при ООН Залмая Халилзада, где он потребовал создать условия, "чтобы конфликт ударил по России ближе к дому".
Многие комментаторы болезненно отреагировали на призывы Халилзада усилить помощь Украине, в том числе за счет поставок оружия.
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"Здравствуйте, Залмай, Вы вернулись! Не удовлетворившись тем, что облажались в Афганистане и Ираке, вы отважились переключиться на Украину. Надеюсь, никто не воспринимает вас всерьез", — заявил пользователь Koala Sridnar.
"Любые плодотворные переговоры невозможны, потому что наш главнокомандующий в самоволке!" — написал MIKE CASEY.

"Интересно, что администрация, которая терпит неудачу на всех фронтах — войны с наркотиками, коронавирусом, преступностью, дефицитом, инфляцией, расизмом, международным миром, мирными протестами, глобальным потеплением — думает, что добьется большего на Украине и в прекращении кризиса на Тайване. Они не знают, как победить, а только ухудшают ситуацию. Послушать их, так они гордятся собой. На чьей они стороне? Не на нашей", — уверен Wayne Longman.

"В этой оценке нет ничего оригинального, кроме неудачных ястребиных, глобалистских тезисов. Продолжение финансирования регионального конфликта, который не имеет ничего общего с законными интересами США, — плохая политика и причинит боль простым американцам, не улучшая их жизнь", — отметила Racheal Worley.
"Поджигатели войны хотят мести, разрушения и прибыли. Такие никогда не угомонятся", — посетовал Rick Cole.
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На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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