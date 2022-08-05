https://ria.ru/20220805/yastreby-1807425258.html

В США обрушились на экс-постпреда в ООН из-за угроз России

В США обрушились на экс-постпреда в ООН из-за угроз России - РИА Новости, 05.08.2022

В США обрушились на экс-постпреда в ООН из-за угроз России

Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали статью бывшего постпреда США при ООН Залмая Халилзада, где он потребовал создать условия,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:05

2022-08-05T11:05

2022-08-05T11:44

в мире

джон кирби

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

афганистан

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали статью бывшего постпреда США при ООН Залмая Халилзада, где он потребовал создать условия, "чтобы конфликт ударил по России ближе к дому".Многие комментаторы болезненно отреагировали на призывы Халилзада усилить помощь Украине, в том числе за счет поставок оружия."Здравствуйте, Залмай, Вы вернулись! Не удовлетворившись тем, что облажались в Афганистане и Ираке, вы отважились переключиться на Украину. Надеюсь, никто не воспринимает вас всерьез", — заявил пользователь Koala Sridnar."Любые плодотворные переговоры невозможны, потому что наш главнокомандующий в самоволке!" — написал MIKE CASEY."В этой оценке нет ничего оригинального, кроме неудачных ястребиных, глобалистских тезисов. Продолжение финансирования регионального конфликта, который не имеет ничего общего с законными интересами США, — плохая политика и причинит боль простым американцам, не улучшая их жизнь", — отметила Racheal Worley."Поджигатели войны хотят мести, разрушения и прибыли. Такие никогда не угомонятся", — посетовал Rick Cole.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20220805/lavrov-1807406204.html

https://ria.ru/20220804/krizis-1807124744.html

https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html

украина

сша

афганистан

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джон кирби, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, афганистан, санкции в отношении россии