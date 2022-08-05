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В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета - РИА Новости, 05.08.2022
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https://ria.ru/20220805/yakutiya-1807412818.html
В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета
В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета - РИА Новости, 05.08.2022
В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета
Вертолет Ми-8-МТВ-1 Авиалесоохраны применяется в Якутии на тушении лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:27
2022-08-05T10:28
республика саха (якутия)
происшествия
казанский вертолетный завод
ми-8 амтш
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Вертолет Ми-8-МТВ-1 Авиалесоохраны применяется в Якутии на тушении лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики.Режим ЧС федерального уровня позволяет Якутии по упрощенному порядку привлекать дополнительные силы на ликвидацию лесных пожаров. В настоящее время на борьбу с лесными пожарами в регионе задействованы 1 095 человек, привлечена 101 единица техники."Авиалесоохрана получила от Казанского вертолетного завода 2 новых вертолета особой модификации - Ми-8-МТВ-1. Воздушные суда оснащены дополнительными топливными баками и за этот счет имеют увеличенную дальность полета. Один из новых вертолетов прибыл в Якутию 4 августа", - отметили в оперштабе.За прошедшие сутки в Якутии обнаружено два лесных пожара на общей площади 25 га в Томпонском и Усть-Майском районах, где отмечаются грозы.Как пояснил РИА Новости руководитель Авиалесоохраны Якутии Владимир Леонов, Ми-8-МТВ-1 направлен на тушение пожаров в Усть-Майский район.По данным оперштаба, за сутки удалось ликвидировать 20 лесных пожаров на площади 10 765 га и один ландшафтный пожар на 19 га.В настоящее время в регионе, на территории 13 районов отмечается 63 действующих лесных пожара на общей площади 252 321 га. На аналогичную дату прошлого года было 167 лесных пожаров на площади свыше 2 миллионов га.Ранее сообщалось, что ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизируется. Семьдесят сотрудников парашютно-десантной службы Читинского отряда и из Бурятии направят на борьбу с лесными пожарами в Усть-Майский район Якутии.
https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807154010.html
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происшествия, казанский вертолетный завод, ми-8 амтш, республика саха (якутия)
10:27 05.08.2022 (обновлено: 10:28 05.08.2022)
 
В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета

В Якутии на тушении пожаров работает вертолет Ми-8-МТВ-1 с большей дальностью полета

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Якутии
Лесные пожары в Якутии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Лесные пожары в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Вертолет Ми-8-МТВ-1 Авиалесоохраны применяется в Якутии на тушении лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики.
Режим ЧС федерального уровня позволяет Якутии по упрощенному порядку привлекать дополнительные силы на ликвидацию лесных пожаров. В настоящее время на борьбу с лесными пожарами в регионе задействованы 1 095 человек, привлечена 101 единица техники.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 10:37Республика Саха (Якутия)
Сотрудников федеральной Авиалесоохраны направят на пожары в Якутию
"Авиалесоохрана получила от Казанского вертолетного завода 2 новых вертолета особой модификации - Ми-8-МТВ-1. Воздушные суда оснащены дополнительными топливными баками и за этот счет имеют увеличенную дальность полета. Один из новых вертолетов прибыл в Якутию 4 августа", - отметили в оперштабе.
За прошедшие сутки в Якутии обнаружено два лесных пожара на общей площади 25 га в Томпонском и Усть-Майском районах, где отмечаются грозы.
Как пояснил РИА Новости руководитель Авиалесоохраны Якутии Владимир Леонов, Ми-8-МТВ-1 направлен на тушение пожаров в Усть-Майский район.
По данным оперштаба, за сутки удалось ликвидировать 20 лесных пожаров на площади 10 765 га и один ландшафтный пожар на 19 га.
В настоящее время в регионе, на территории 13 районов отмечается 63 действующих лесных пожара на общей площади 252 321 га. На аналогичную дату прошлого года было 167 лесных пожаров на площади свыше 2 миллионов га.
Ранее сообщалось, что ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизируется. Семьдесят сотрудников парашютно-десантной службы Читинского отряда и из Бурятии направят на борьбу с лесными пожарами в Усть-Майский район Якутии.
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Республика Саха (Якутия)ПроисшествияКазанский вертолетный заводМи-8 АМТШРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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