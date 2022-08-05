https://ria.ru/20220805/yakutiya-1807412818.html

В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета

В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета - РИА Новости, 05.08.2022

В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета

Вертолет Ми-8-МТВ-1 Авиалесоохраны применяется в Якутии на тушении лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:27

2022-08-05T10:27

2022-08-05T10:28

республика саха (якутия)

происшествия

казанский вертолетный завод

ми-8 амтш

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Вертолет Ми-8-МТВ-1 Авиалесоохраны применяется в Якутии на тушении лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики.Режим ЧС федерального уровня позволяет Якутии по упрощенному порядку привлекать дополнительные силы на ликвидацию лесных пожаров. В настоящее время на борьбу с лесными пожарами в регионе задействованы 1 095 человек, привлечена 101 единица техники."Авиалесоохрана получила от Казанского вертолетного завода 2 новых вертолета особой модификации - Ми-8-МТВ-1. Воздушные суда оснащены дополнительными топливными баками и за этот счет имеют увеличенную дальность полета. Один из новых вертолетов прибыл в Якутию 4 августа", - отметили в оперштабе.За прошедшие сутки в Якутии обнаружено два лесных пожара на общей площади 25 га в Томпонском и Усть-Майском районах, где отмечаются грозы.Как пояснил РИА Новости руководитель Авиалесоохраны Якутии Владимир Леонов, Ми-8-МТВ-1 направлен на тушение пожаров в Усть-Майский район.По данным оперштаба, за сутки удалось ликвидировать 20 лесных пожаров на площади 10 765 га и один ландшафтный пожар на 19 га.В настоящее время в регионе, на территории 13 районов отмечается 63 действующих лесных пожара на общей площади 252 321 га. На аналогичную дату прошлого года было 167 лесных пожаров на площади свыше 2 миллионов га.Ранее сообщалось, что ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизируется. Семьдесят сотрудников парашютно-десантной службы Читинского отряда и из Бурятии направят на борьбу с лесными пожарами в Усть-Майский район Якутии.

https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807154010.html

https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807134689.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, казанский вертолетный завод, ми-8 амтш, республика саха (якутия)