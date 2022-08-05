https://ria.ru/20220805/vzyatka-1807457219.html

Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке оборудования

Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке оборудования - РИА Новости, 05.08.2022

Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке оборудования

Экс-главу минздрава Республики Алтай Павла Решетова, задержанного правоохранителями, подозревают во взятках при закупке оборудования для детей-инвалидов,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:10

2022-08-05T12:10

2022-08-05T12:10

происшествия

республика алтай

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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Экс-главу минздрава Республики Алтай Павла Решетова, задержанного правоохранителями, подозревают во взятках при закупке оборудования для детей-инвалидов, сообщают в СУСК РФ по региону."Возбуждены уголовные дела в отношении главного врача БУЗ РА "Кош-Агачская РБ" Павла Решетова (в 2018-2019 годах занимал должность главы минздрава республики - ред) и двух других работников медицинских учреждений республики", - говорится в сообщении.Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)."По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора БУЗ РА "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", лично получил от учредителя ООО "Данарт", действовавшего в составе организованной группы совместно с генеральным директором общества, взятку в крупном размере в сумме не менее 400 000 рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ООО "Данарт" государственного контракта на покупку медицинской организацией двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией", - уточняют в СУСК.Аналогичные преступления совершены в разный период времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившими взятку от предпринимателей в размере 115 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. По факту дачи взятки медицинским работникам также возбуждены уголовные дела. В совершении указанных преступлений подозреваются учредитель и генеральный директор компании "Динарт" и другие предприниматели, занимающиеся поставкой и ремонтом медицинского оборудования."В настоящее время все подозреваемые лица задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего в суд поступят ходатайства следователя об избрании фигурантам уголовных дел меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Преступления выявлены в сотрудничестве с УФСБ России по Республике Алтай.Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Решетова задержали за взятки.Решетов возглавлял министерство здравоохранения Республики Алтай с 2018 по 2019 год. Позже на пост министра пришёл Сергей Коваленко, который попался на крупных взятках. Источник в силовых структурах региона сообщал РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении бывшего министра передали в суд.

https://ria.ru/20220805/zaderzhanie-1807403876.html

https://realty.ria.ru/20220727/khabarovsk-1805235958.html

республика алтай

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика алтай