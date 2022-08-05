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Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке оборудования - РИА Новости, 05.08.2022
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Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке оборудования
Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке оборудования - РИА Новости, 05.08.2022
Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке оборудования
Экс-главу минздрава Республики Алтай Павла Решетова, задержанного правоохранителями, подозревают во взятках при закупке оборудования для детей-инвалидов,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:10
2022-08-05T12:10
происшествия
республика алтай
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Экс-главу минздрава Республики Алтай Павла Решетова, задержанного правоохранителями, подозревают во взятках при закупке оборудования для детей-инвалидов, сообщают в СУСК РФ по региону."Возбуждены уголовные дела в отношении главного врача БУЗ РА "Кош-Агачская РБ" Павла Решетова (в 2018-2019 годах занимал должность главы минздрава республики - ред) и двух других работников медицинских учреждений республики", - говорится в сообщении.Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)."По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора БУЗ РА "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", лично получил от учредителя ООО "Данарт", действовавшего в составе организованной группы совместно с генеральным директором общества, взятку в крупном размере в сумме не менее 400 000 рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ООО "Данарт" государственного контракта на покупку медицинской организацией двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией", -&nbsp; уточняют в СУСК.Аналогичные преступления совершены в разный период времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившими взятку от предпринимателей в размере 115 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. По факту дачи взятки медицинским работникам также возбуждены уголовные дела. В совершении указанных преступлений подозреваются учредитель и генеральный директор компании "Динарт" и другие предприниматели, занимающиеся поставкой и ремонтом медицинского оборудования."В настоящее время все подозреваемые лица задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего в суд поступят ходатайства следователя об избрании фигурантам уголовных дел меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Преступления выявлены в сотрудничестве с УФСБ России по Республике Алтай.Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Решетова задержали за взятки.Решетов возглавлял министерство здравоохранения Республики Алтай с 2018 по 2019 год. Позже на пост министра пришёл Сергей Коваленко, который попался на крупных взятках. Источник в силовых структурах региона сообщал РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении бывшего министра передали в суд.
https://ria.ru/20220805/zaderzhanie-1807403876.html
https://realty.ria.ru/20220727/khabarovsk-1805235958.html
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происшествия, республика алтай
12:10 05.08.2022
 
Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке оборудования

Экс-главу Минздрава Алтая заподозрили во взятке при закупке комплексов для детей-инвалидов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Экс-главу минздрава Республики Алтай Павла Решетова, задержанного правоохранителями, подозревают во взятках при закупке оборудования для детей-инвалидов, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Возбуждены уголовные дела в отношении главного врача БУЗ РА "Кош-Агачская РБ" Павла Решетова (в 2018-2019 годах занимал должность главы минздрава республики - ред) и двух других работников медицинских учреждений республики", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
09:49
Экс-замминистра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятки
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
"По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора БУЗ РА "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", лично получил от учредителя ООО "Данарт", действовавшего в составе организованной группы совместно с генеральным директором общества, взятку в крупном размере в сумме не менее 400 000 рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ООО "Данарт" государственного контракта на покупку медицинской организацией двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией", -  уточняют в СУСК.
Аналогичные преступления совершены в разный период времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившими взятку от предпринимателей в размере 115 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. По факту дачи взятки медицинским работникам также возбуждены уголовные дела. В совершении указанных преступлений подозреваются учредитель и генеральный директор компании "Динарт" и другие предприниматели, занимающиеся поставкой и ремонтом медицинского оборудования.
"В настоящее время все подозреваемые лица задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего в суд поступят ходатайства следователя об избрании фигурантам уголовных дел меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Преступления выявлены в сотрудничестве с УФСБ России по Республике Алтай.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Решетова задержали за взятки.
Решетов возглавлял министерство здравоохранения Республики Алтай с 2018 по 2019 год. Позже на пост министра пришёл Сергей Коваленко, который попался на крупных взятках. Источник в силовых структурах региона сообщал РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении бывшего министра передали в суд.
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 09:12
Экс-чиновник стройнадзора в Хабаровском крае арестован за взятку
 
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