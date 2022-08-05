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Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек
Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек - РИА Новости, 05.08.2022
Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек
Число погибших в результате взрыва в афганской столице Кабуле увеличилось до восьми, ранения получили 18 человек, заявил представитель движения "Талибан"*... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:49
2022-08-05T20:49
2022-08-05T20:49
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в афганской столице Кабуле увеличилось до восьми, ранения получили 18 человек, заявил представитель движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) Забихулла Муджахид.Ранее было известно о двух погибших и трех раненых. По словам представителя полиции Кабула, инцидент произошел в районе Саркариз, взрывные устройства были заложены в повозке."Сегодня взрыв произошел в шестом округе Кабула из-за взрывчатых веществ, заложенных в тележке. К сожалению, в результате него восемь наших граждан погибли и еще 18 получили ранения", - написал Муджахид в Twitter.Как сообщают СМИ, ответственность за взрыв взяла террористическая группировка ИГ **(запрещена в РФ).* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), россия, исламское государство
Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек
Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до восьми человек, 18 раненых