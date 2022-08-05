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При взрыве в Кабуле погибли два человека - РИА Новости, 05.08.2022
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При взрыве в Кабуле погибли два человека
При взрыве в Кабуле погибли два человека - РИА Новости, 05.08.2022
При взрыве в Кабуле погибли два человека
Два человека погибли, трое получили ранения в результате взрыва в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:35
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в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое получили ранения в результате взрыва в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города Халида Задрана.По его словам, инцидент произошел в районе Саркариз, взрывные устройства были заложены в повозке.
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в мире
19:35 05.08.2022
 
При взрыве в Кабуле погибли два человека

При взрыве в Кабуле погибли два человека, трое раненых

© AP Photo / Rahmat GulСотрудники безопасности в Кабуле, Афганистан
Сотрудники безопасности в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники безопасности в Кабуле, Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое получили ранения в результате взрыва в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города Халида Задрана.
По его словам, инцидент произошел в районе Саркариз, взрывные устройства были заложены в повозке.
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