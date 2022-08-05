https://ria.ru/20220805/vzryv-1807633813.html

При взрыве в Кабуле погибли два человека

При взрыве в Кабуле погибли два человека - РИА Новости, 05.08.2022

При взрыве в Кабуле погибли два человека

Два человека погибли, трое получили ранения в результате взрыва в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:35

2022-08-05T19:35

2022-08-05T19:35

в мире

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое получили ранения в результате взрыва в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города Халида Задрана.По его словам, инцидент произошел в районе Саркариз, взрывные устройства были заложены в повозке.

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