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При взрыве в Кабуле погибли два человека
При взрыве в Кабуле погибли два человека - РИА Новости, 05.08.2022
При взрыве в Кабуле погибли два человека
Два человека погибли, трое получили ранения в результате взрыва в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:35
2022-08-05T19:35
2022-08-05T19:35
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое получили ранения в результате взрыва в одном из районов афганской столицы Кабула, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города Халида Задрана.По его словам, инцидент произошел в районе Саркариз, взрывные устройства были заложены в повозке.
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в мире
При взрыве в Кабуле погибли два человека
При взрыве в Кабуле погибли два человека, трое раненых