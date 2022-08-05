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В Совфеде предложили вернуть в школу уроки вождения - РИА Новости, 05.08.2022
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В Совфеде предложили вернуть в школу уроки вождения
В Совфеде предложили вернуть в школу уроки вождения - РИА Новости, 05.08.2022
В Совфеде предложили вернуть в школу уроки вождения
Для старшеклассников нужно ввести курсы автовождения, позволяющие им впоследствии получать права, при этом практическую часть следует расширить, заявил РИА... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:04
2022-08-05T17:04
общество
сергей кравцов
россия
германия
финляндия
институт исследования проблем современной политики
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Для старшеклассников нужно ввести курсы автовождения, позволяющие им впоследствии получать права, при этом практическую часть следует расширить, заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее эксперты АНО "Институт исследования проблем современной политики" в письме на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова предложили включить в программу курсов автовождения отработку навыков скоростного вождения на автомагистралях, управления в темное время суток на неосвещенных дорогах, в неблагоприятных погодных условиях, а также элементов контраварийного вождения, сообщили "Известия"."У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижению совершеннолетия ребята могли получить права", - сказал политик.По его мнению, участие в таких занятиях должно быть добровольным, решение принимают сами учащиеся. Абрамов считает, что подобные курсы должны финансироваться, в том числе, из федерального бюджета, поскольку "мы даем ребятам профессиональные навыки, это будет отдача в экономику".Сенатор считает, что занятия вызовут интерес у учащихся.Поддержал законодатель предложение расширить практическую часть курсов по автовождению, отметив, что "права действуют не только в светлое время, но и в темное". "Должна быть более качественная подготовка будущих водителей, и эти навыки они должны приобретать под присмотром профессионалов".В свою очередь основатель цифровой автошколы "Баранка" Матвей Гордиенко отметил, что проблема качества подготовки выпускников российских автошкол сегодня действительно есть. "Конечно, уровень выпускников необходимо повышать, в том числе, за счет расширения обозначенных выше элементов. По опыту могу сказать, что разница в уровне выпускников, подготовленных зимой и летом, очень заметна. Не случайно в таких странах, как Германия и Финляндия, урокам езды на автобанах, в темное время суток, а также на льду уделяют особое внимание", - сказал эксперт.При этом чтобы отрабатывать вождение на скользкой дороге, летом площадки заливают специальной смесью из воды и масла, зимой – превращают в каток, добавил он. "Таким образом, ученик приобретает бесценный опыт, начинает лучше чувствовать машину и понимать, как она себя поведет в экстренной ситуации. Поэтому без сомнения подобную практику нужно вводить в обязательную программу автошкол, безопасности много не бывает", - уверен Гордиенко.Он также обратил внимание на необходимость внедрения цифровых систем контроля за учебным процессом. "Очень важно сделать систему подготовки будущих водителей максимально прозрачной, чтобы можно было отследить весь процесс обучения – от маршрутов и отработанных элементов до рейтинга инструкторов", - заключил эксперт.
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общество, сергей кравцов, россия, германия, финляндия, институт исследования проблем современной политики
17:04 05.08.2022
 
В Совфеде предложили вернуть в школу уроки вождения

В Совфеде предложили вернуть в школу уроки вождения, расширив практическую часть

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОбучение вождению на автоматизированном автодроме в Челябинске
Обучение вождению на автоматизированном автодроме в Челябинске - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Обучение вождению на автоматизированном автодроме в Челябинске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Для старшеклассников нужно ввести курсы автовождения, позволяющие им впоследствии получать права, при этом практическую часть следует расширить, заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее эксперты АНО "Институт исследования проблем современной политики" в письме на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова предложили включить в программу курсов автовождения отработку навыков скоростного вождения на автомагистралях, управления в темное время суток на неосвещенных дорогах, в неблагоприятных погодных условиях, а также элементов контраварийного вождения, сообщили "Известия".
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"У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижению совершеннолетия ребята могли получить права", - сказал политик.
По его мнению, участие в таких занятиях должно быть добровольным, решение принимают сами учащиеся. Абрамов считает, что подобные курсы должны финансироваться, в том числе, из федерального бюджета, поскольку "мы даем ребятам профессиональные навыки, это будет отдача в экономику".
Сенатор считает, что занятия вызовут интерес у учащихся.
Поддержал законодатель предложение расширить практическую часть курсов по автовождению, отметив, что "права действуют не только в светлое время, но и в темное". "Должна быть более качественная подготовка будущих водителей, и эти навыки они должны приобретать под присмотром профессионалов".
В свою очередь основатель цифровой автошколы "Баранка" Матвей Гордиенко отметил, что проблема качества подготовки выпускников российских автошкол сегодня действительно есть. "Конечно, уровень выпускников необходимо повышать, в том числе, за счет расширения обозначенных выше элементов. По опыту могу сказать, что разница в уровне выпускников, подготовленных зимой и летом, очень заметна. Не случайно в таких странах, как Германия и Финляндия, урокам езды на автобанах, в темное время суток, а также на льду уделяют особое внимание", - сказал эксперт.
При этом чтобы отрабатывать вождение на скользкой дороге, летом площадки заливают специальной смесью из воды и масла, зимой – превращают в каток, добавил он. "Таким образом, ученик приобретает бесценный опыт, начинает лучше чувствовать машину и понимать, как она себя поведет в экстренной ситуации. Поэтому без сомнения подобную практику нужно вводить в обязательную программу автошкол, безопасности много не бывает", - уверен Гордиенко.
Он также обратил внимание на необходимость внедрения цифровых систем контроля за учебным процессом. "Очень важно сделать систему подготовки будущих водителей максимально прозрачной, чтобы можно было отследить весь процесс обучения – от маршрутов и отработанных элементов до рейтинга инструкторов", - заключил эксперт.
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ОбществоСергей КравцовРоссияГерманияФинляндияИнститут исследования проблем современной политики
 
 
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