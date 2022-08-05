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Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса - РИА Новости, 05.08.2022
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Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса
Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса - РИА Новости, 05.08.2022
Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса
Власти Вологодчины вновь открыли мобильные прививочные пункты и призвали жителей области пройти ревакцинацию от коронавируса, сообщил представитель пресс-службы РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:17
2022-08-05T11:17
вологодская область
вологда
череповец
алексей плотников
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ВОЛОГДА, 5 авг – РИА Новости. Власти Вологодчины вновь открыли мобильные прививочные пункты и призвали жителей области пройти ревакцинацию от коронавируса, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.По данным пресс-службы, в августе два мобильных пункта, в Вологде и Череповце, будут работать у популярных торговых центров. Как отмечают в региональном департаменте здравоохранения, в последние дни отмечается постепенный рост числа заболевших – с 45 до 54 в сутки. Выросло и число госпитализаций, в том числе пациентов, требующих кислородотерапии или искусственной вентиляции легких."Сейчас самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. В первую очередь, прививки рекомендовано сделать пациентам из так называемой группы риска, а также тем, кто перенёс инфекцию или сделал последнюю прививку более 6 месяцев назад. По опыту предыдущих прививочных кампаний мы видим, что жители Вологодской области слышат наши призывы и проходят иммунизацию", - приводит пресс-служба слова начальника регионального департамента здравоохранения Алексея Плотникова.Для ревакцинации в медучреждениях области предлагают первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V", пожилым рекомендуют пройти полную вакцинацию.
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вологда, череповец, алексей плотников, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:17 05.08.2022
 

Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 5 авг – РИА Новости. Власти Вологодчины вновь открыли мобильные прививочные пункты и призвали жителей области пройти ревакцинацию от коронавируса, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
По данным пресс-службы, в августе два мобильных пункта, в Вологде и Череповце, будут работать у популярных торговых центров. Как отмечают в региональном департаменте здравоохранения, в последние дни отмечается постепенный рост числа заболевших – с 45 до 54 в сутки. Выросло и число госпитализаций, в том числе пациентов, требующих кислородотерапии или искусственной вентиляции легких.
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"Сейчас самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. В первую очередь, прививки рекомендовано сделать пациентам из так называемой группы риска, а также тем, кто перенёс инфекцию или сделал последнюю прививку более 6 месяцев назад. По опыту предыдущих прививочных кампаний мы видим, что жители Вологодской области слышат наши призывы и проходят иммунизацию", - приводит пресс-служба слова начальника регионального департамента здравоохранения Алексея Плотникова.
Для ревакцинации в медучреждениях области предлагают первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V", пожилым рекомендуют пройти полную вакцинацию.
 
Вологодская областьВологдаЧереповецАлексей ПлотниковЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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