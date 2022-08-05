Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
ВОЛОГДА, 5 авг – РИА Новости. Власти Вологодчины вновь открыли мобильные прививочные пункты и призвали жителей области пройти ревакцинацию от коронавируса, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
По данным пресс-службы, в августе два мобильных пункта, в Вологде и Череповце, будут работать у популярных торговых центров. Как отмечают в региональном департаменте здравоохранения, в последние дни отмечается постепенный рост числа заболевших – с 45 до 54 в сутки. Выросло и число госпитализаций, в том числе пациентов, требующих кислородотерапии или искусственной вентиляции легких.
"Сейчас самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. В первую очередь, прививки рекомендовано сделать пациентам из так называемой группы риска, а также тем, кто перенёс инфекцию или сделал последнюю прививку более 6 месяцев назад. По опыту предыдущих прививочных кампаний мы видим, что жители Вологодской области слышат наши призывы и проходят иммунизацию", - приводит пресс-служба слова начальника регионального департамента здравоохранения Алексея Плотникова.
Для ревакцинации в медучреждениях области предлагают первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V", пожилым рекомендуют пройти полную вакцинацию.