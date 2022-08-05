https://ria.ru/20220805/vologodchina-1807429606.html

Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса

Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса - РИА Новости, 05.08.2022

Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса

Власти Вологодчины вновь открыли мобильные прививочные пункты и призвали жителей области пройти ревакцинацию от коронавируса, сообщил представитель пресс-службы РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:17

2022-08-05T11:17

2022-08-05T11:17

вологодская область

вологда

череповец

алексей плотников

здоровье - общество

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ВОЛОГДА, 5 авг – РИА Новости. Власти Вологодчины вновь открыли мобильные прививочные пункты и призвали жителей области пройти ревакцинацию от коронавируса, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.По данным пресс-службы, в августе два мобильных пункта, в Вологде и Череповце, будут работать у популярных торговых центров. Как отмечают в региональном департаменте здравоохранения, в последние дни отмечается постепенный рост числа заболевших – с 45 до 54 в сутки. Выросло и число госпитализаций, в том числе пациентов, требующих кислородотерапии или искусственной вентиляции легких."Сейчас самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. В первую очередь, прививки рекомендовано сделать пациентам из так называемой группы риска, а также тем, кто перенёс инфекцию или сделал последнюю прививку более 6 месяцев назад. По опыту предыдущих прививочных кампаний мы видим, что жители Вологодской области слышат наши призывы и проходят иммунизацию", - приводит пресс-служба слова начальника регионального департамента здравоохранения Алексея Плотникова.Для ревакцинации в медучреждениях области предлагают первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V", пожилым рекомендуют пройти полную вакцинацию.

https://ria.ru/20220804/byudzhet-1807180465.html

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череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, череповец, алексей плотников, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19