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ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/vodokhranilische-1807406990.html
ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой
ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой - РИА Новости, 05.08.2022
ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по насосной станции водохранилища в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:08
2022-08-05T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по насосной станции водохранилища в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 9.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая (территория насосной станции верхнекальмиусского водохранилища): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 9.05 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 9.32 - еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города.
https://ria.ru/20220802/krym-1806567935.html
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в мире, ясиноватая
10:08 05.08.2022 (обновлено: 10:09 05.08.2022)
 
ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой

ВСУ обстреляли насосную станцию Верхнекальмиусского водохранилища в Ясиноватой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по насосной станции водохранилища в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 9.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая (территория насосной станции верхнекальмиусского водохранилища): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 9.05 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 9.32 - еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватая
 
 
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