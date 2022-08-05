10:08 05.08.2022 (обновлено: 10:09 05.08.2022)
ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой
ВСУ обстреляли насосную станцию Верхнекальмиусского водохранилища в Ясиноватой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по насосной станции водохранилища в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 9.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая (территория насосной станции верхнекальмиусского водохранилища): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 9.05 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 9.32 - еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города.