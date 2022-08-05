https://ria.ru/20220805/vodokhranilische-1807406990.html

ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой

ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой - РИА Новости, 05.08.2022

ВСУ обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по насосной станции водохранилища в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:08

2022-08-05T10:08

2022-08-05T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по насосной станции водохранилища в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 9.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая (территория насосной станции верхнекальмиусского водохранилища): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что украинские войска в 9.05 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 9.32 - еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города.

https://ria.ru/20220802/krym-1806567935.html

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая