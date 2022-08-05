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Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях - РИА Новости, 05.08.2022
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Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях
Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях - РИА Новости, 05.08.2022
Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях
Энергетики полностью восстановили электроснабжение центра Владивостока, обесточенного в четверг вечером из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:26
2022-08-05T02:26
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение центра Владивостока, обесточенного в четверг вечером из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании.Накануне в мэрии Владивостока сообщили, что из-за аварийного отключения подстанции ДРСК "Залив" без света остались абоненты по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте. По данным властей, на месте отмечалось задымление."Всех запитали, до этого велось поэтапное переключение потребителей", - сообщил собеседник.
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происшествия, владивосток
02:26 05.08.2022
 
Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях

В центре Владивостока восстановили электроснабжение после аварии на сетях

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Жилые дома в центральной части города Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение центра Владивостока, обесточенного в четверг вечером из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании.
Накануне в мэрии Владивостока сообщили, что из-за аварийного отключения подстанции ДРСК "Залив" без света остались абоненты по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте. По данным властей, на месте отмечалось задымление.
"Всех запитали, до этого велось поэтапное переключение потребителей", - сообщил собеседник.
Трансаляскинский нефтепровод - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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