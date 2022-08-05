https://ria.ru/20220805/vladivostok-1807381209.html

Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях

Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях - РИА Новости, 05.08.2022

Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях

Энергетики полностью восстановили электроснабжение центра Владивостока, обесточенного в четверг вечером из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:26

2022-08-05T02:26

2022-08-05T02:26

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение центра Владивостока, обесточенного в четверг вечером из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании.Накануне в мэрии Владивостока сообщили, что из-за аварийного отключения подстанции ДРСК "Залив" без света остались абоненты по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте. По данным властей, на месте отмечалось задымление."Всех запитали, до этого велось поэтапное переключение потребителей", - сообщил собеседник.

https://ria.ru/20220729/nefteprovod-1806006892.html

владивосток

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2022

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происшествия, владивосток