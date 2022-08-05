https://ria.ru/20220805/vladivostok-1807381209.html
Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях
Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях - РИА Новости, 05.08.2022
Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях
Энергетики полностью восстановили электроснабжение центра Владивостока, обесточенного в четверг вечером из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:26
2022-08-05T02:26
2022-08-05T02:26
происшествия
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69ebfc2782dfc7d48c01ccda08952630.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение центра Владивостока, обесточенного в четверг вечером из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании.Накануне в мэрии Владивостока сообщили, что из-за аварийного отключения подстанции ДРСК "Залив" без света остались абоненты по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте. По данным властей, на месте отмечалось задымление."Всех запитали, до этого велось поэтапное переключение потребителей", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20220729/nefteprovod-1806006892.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_239f1e72bd432fab551874fbd0d11823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на сетях
В центре Владивостока восстановили электроснабжение после аварии на сетях